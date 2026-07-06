"Panna młoda": streszczenie odcinka 143

Wydarzenia w serialu "Panna młoda" nabrały ostatnio niesamowitego tempa, a podjęte przez bohaterów decyzje mocno namieszały w ich życiu. Nawet podczas pogrzebu Yasemin bezwzględna Beyza nie potrafiła zrezygnować ze swoich intryg. Z kolei Melih postanowił wykonać ważny krok i poprosił ojca Sinem o jej rękę. Prawdziwym zaskoczeniem był jednak niespodziewany ślub Cihana z Beyzą, zwłaszcza że małżonek tuż po ceremonii wyjechał za granicę. W tym samym czasie Hancer odebrała swoje wyniki badań i dowiedziała się, że jest w ciąży. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie zmiany wpłyną na dalszy bieg wydarzeń.

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"Panna młoda" odc. 143 - streszczenie

Mukadder zaczyna odczuwać coraz większy niepokój o własne zdrowie i dochodzi do wniosku, że Beyza może potajemnie podawać jej truciznę. W międzyczasie rezydencję odwiedza Derya, która postanawia porozmawiać z Cihanem o tym, czym aktualnie zajmuje się Hancer. Kobieta donosi mu, że dziewczyna podjęła pracę jako sprzątaczka, co w jej opinii przynosi ogromny wstyd obu złączonym rodzinom. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy okazuje się, że Yonca lada moment zacznie rodzić. Nusret, widząc szansę na pojednanie, postanawia zaprosić Mukadder, aby ta mogła w końcu poznać swojego nowo narodzonego wnuka. Wszystkie te zdarzenia sprawiają, że relacje między bohaterami zostają wystawione na kolejną próbę.

"Panna młoda" odc. 143 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Tureckie seriale cieszą się niesłabnącą popularnością, a losy Hancer i Cihana przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych ich skomplikowaną relacją. Aby nie przegapić żadnego szczegółu z życia mieszkańców rezydencji, warto wcześniej zaplanować czas na seans. Stacja regularnie emituje kolejne epizody w swoim popołudniowym paśmie, dbając o stałość terminów. Najnowsze wydarzenia będzie można śledzić już na początku tygodnia. Odcinek 143 serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 13 lipca 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie opowieści o wielkich poświęceniach i rodzącym się uczuciu, ten tytuł z pewnością was wciągnie. Historia Hancer, która decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby opłacić leczenie chorego brata, to prawdziwa mieszanka intryg i trudnych wyborów. Choć początkowo ich związek był tylko chłodnym układem, z czasem między młodymi zaczyna rodzić się coś prawdziwego, co psuje plany knującej Mukadder. To klasyczna opowieść o walce o szczęście w świecie zdominowanym przez pieniądze i surowe tradycje rodzinne. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)