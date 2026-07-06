"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 431

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w pałacowych murach stawała się z każdą chwilą coraz gęstsza. Catalina wyznała Pelayowi, że mimo doznanego zawodu wciąż darzyła go uczuciem, lecz potrzebowała jeszcze czasu na podjęcie ostatecznej decyzji co do ich wspólnego związku. Cruz ponownie próbowała naciskać na Manuela, starając się za wszelką cenę wydobyć informację o tożsamości kobiety, którą ten darzył uczuciem. Napięta atmosfera zapanowała również w relacjach między Virtudes a Candelą, gdy ta pierwsza stanowczo zakazała wtrącania się w prywatne sprawy jej rodziny. Prawdziwy wstrząs przeżyła jednak urażona Petra, która po odkryciu prawdy o uczuciach Ignacia do innej osoby poprzysięgła mu zemstę. Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że sytuacja stała się wyjątkowo nieprzewidywalna, zatem czego spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 431 - streszczenie

Cruz nabiera silnego przekonania, że Manuel ma romans z Blanką, co budzi jej ogromny niepokój. Markiza obawia się przede wszystkim tego, że bliska relacja syna z kobietą o niższym statusie społecznym zrujnuje wypracowaną przez lata reputację ich rodziny. W tym samym czasie w pałacu panuje minorowy nastrój, ponieważ stan zdrowia małego Dieguita wcale nie ulega poprawie. Catalina zmaga się z ogromnym dylematem i waha się, czy ostatecznie przekazać prowadzenie firmy Lorenzowi, gdyż martwi się o przyszłość pracujących tam kobiet. Pelayo, widząc rozterki swojej wybranki, postanawia podjąć radykalną decyzję, aby zapewnić jej odpowiednie wsparcie w tej trudnej chwili. Santos nie traci czasu i flirtuje z pokojówkami, jednocześnie pozwalając sobie na głośną krytykę sposobu organizacji pracy w rezydencji. Z kolei Martina nadal nie potrafi pogodzić się z postępowaniem matki i nieustannie wypomina jej związek z Ayalą.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 431 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z zainteresowaniem śledzi kolejne perypetie mieszkańców hiszpańskiej posiadłości, wyczekując momentu emisji nowej odsłony tej historii. Produkcja jest regularnie pokazywana na antenie Telewizji Polskiej, co pozwala na bieżąco orientować się w skomplikowanych układach między arystokracją a ich służbą. Najnowsze wydarzenia zostaną zaprezentowane już w najbliższym czasie w popołudniowym paśmie programowym. Serial "La Promesa - pałac tajemnic" odc. 431 będzie można obejrzeć 13 lipca 2026 o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o wielkich pieniądzach, skrywanych morderstwach i zakazanej miłości, to ten serial jest dla was pozycją obowiązkową. Akcja zabiera nas do słonecznej Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie młoda Jana próbuje pomścić śmierć matki, ale niespodziewanie zakochuje się w synu markiza. To klasyczna historia, w której świat wielkich panów zderza się z codziennością personelu pracującego w pocie czoła na zapleczu luksusowej rezydencji. Intrygi gonią tu intrygę, a każdy bohater ma coś na sumieniu, co sprawia, że od tej telenoweli trudno się oderwać. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)