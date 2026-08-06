La Promesa, odcinek 543: Pia umiera i zostawia list pożegnalny! Alonso zrobi wszystko, by nikt nie poznał prawdy [ZDJĘCIA]

Tragiczne odkrycie Jany i Very. Pia nie żyje

W „La Promesie” wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał. Jana i Vera dokonają makabrycznego odkrycia – odnajdą martwą Pię. Obok ciała kobiety znajdą truciznę oraz list pożegnalny, który może rzucić nowe światło na jej ostatnie chwile i wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się przed jej śmiercią.

Śmierć Pii wstrząśnie mieszkańcami posiadłości. Kobieta od dawna żyła w strachu, przekonana, że grozi jej ogromne niebezpieczeństwo. Wszystko przez powrót Gregoria, który po wyjściu z więzienia natychmiast udał się do pałacu. Mężczyzna wyznał Pii, że wciąż ją kocha i chce, aby razem opuścili La Promesę oraz rozpoczęli nowe życie z dala od przeszłości.

Pia nie uwierzyła jednak w jego przemianę. Doskonale pamiętała, do czego był zdolny Gregorio – mężczyzna trafił do więzienia za próbę jej zabójstwa. Kobieta obawiała się, że jego powrót może oznaczać kolejne zagrożenie dla niej i jej syna.

Odkrycie prawdy o śmierci Pii będzie dla wszystkich ogromnym ciosem. Jednak nie każdy będzie chciał, aby informacje o tragedii ujrzały światło dzienne. W obawie przed kolejnym skandalem zapadnie decyzja, która sprawi, że los Pii zostanie owiany tajemnicą.

Alonso chce uniknąć skandalu. Śmierć Pii zostaje ukryta

Po tragicznym odkryciu Alonso staje przed trudną decyzją. Markiz obawia się kolejnego skandalu, który mógłby zaszkodzić reputacji rodziny i całej posiadłości.

Z tego powodu postanawia, że śmierć Pii zostanie zachowana w tajemnicy. Decyzja Alonso budzi wiele pytań. Czy uda się ukryć prawdę przed mieszkańcami pałacu? I dlaczego markiz za wszelką cenę chce uniknąć rozgłosu?

Manuel walczy o Curro. Kuzyn nie chce być ratowany

Równolegle rozwija się dramatyczny wątek wojenny. Manuel coraz bardziej martwi się o Curro, który jego zdaniem podjął niezwykle ryzykowną decyzję.

Mężczyzna podejrzewa, że Curro nie tylko chce walczyć, ale tak naprawdę szuka sposobu, aby zginąć na froncie. Próbuje przemówić mu do rozsądku i przekonać go, aby zrezygnował z niebezpiecznej misji.

Jednak Curro stanowczo odrzuca pomoc Manuela. Prosi kuzyna, aby przestał go chronić i pozwolił mu samodzielnie decydować o swoim losie. Ich rozmowa pokazuje, jak bardzo wojna wpłynęła na bohaterów.

Martina atakuje Ignacia. Prawda wychodzi na jaw

Tymczasem Martina nie ukrywa swojej złości na hrabiego Ayalę. Kobieta dowiaduje się, że to właśnie on zaaranżował jej spotkanie z Asdrubalem Ibanezem de Caicedo.

W gwałtownej rozmowie Martina daje upust emocjom i zarzuca Ayalowi, że ingeruje w jej życie bez jej zgody. Nie zamierza milczeć i jasno pokazuje, że nie akceptuje jego decyzji.

„La Promesa”, odcinek 453 – kiedy i gdzie oglądać?

453. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o godz. 15:05 na TVP2. Odcinek będzie również dostępny online w serwisie TVP VOD.

„La Promesa – pałac tajemnic” – informacje o serialu i obsadzie

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się w 1913 roku w arystokratycznej posiadłości La Promesa. Produkcja przedstawia losy rodziny markizów oraz służby, których życie pełne jest tajemnic, intryg i dramatycznych wyborów.

W głównych rolach występują m.in. Ana Garcés jako Jana, Arturo Sancho jako Manuel, Eva Martín jako Cruz, Manuel Regueiro jako Alonso, María Castro jako Pia, Jordi Coll jako Don Pelayo oraz Teresa Quintero jako Candela. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki emocjonującym zwrotom akcji i rozbudowanym historiom bohaterów.

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