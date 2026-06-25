Złoty chłopak, odcinki 322-326: Odwołany ślub, adopcja dziecka i zemsta psychopaty [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-25 13:37

Nadchodzące odcinki serialu „Złoty chłopak” zapowiadają się emocjonująco. Ferit i Seyran pogodzą się i postanowią adoptować małą Zehrę, jednak na drodze do ich szczęścia stanie biologiczna matka dziewczynki oraz odwołany w ostatniej chwili ślub. Podczas gdy w rezydencji wybuchnie obyczajowy skandal z powodu romansu Ifakat i Cengiza, uwięziony w psychiatryku Karam zmusi Serpil do szpiegowania Korhanów. Tydzień zakończy się dramatycznie – Seyran w ciężkim stanie trafi do szpitala! Oglądaj odcinki od 322 do 326 od poniedziałku do piątku o 14:00 w TVP1 i czytaj nasze streszczenia.

W poprzednich odcinkach Ferit został aresztowany, a Seyran uratowała firmę, przedstawiając inwestorom nieprawdziwą historię na temat tajnej działalności Ferita. Ferit i Abidin pomogli prokuratorowi w śledztwie, przez co obciążona zeznaniami Sadika Wielka Pani próbowała uciec, a Karam poprzysiągł zemstę (odc. 318). Mimo kryzysu w relacjach Ferita i Seyran oraz ucieczki Karama, Gülgün i Esme wróciły do restauracji, co wywołało zazdrość Kazima o kucharza z Antep. Suna i Abidin postanowili wyjechać do Londynu (odc. 320). Kluczowy okazał się iftar u Esme. Na koniec Orhan przeprosił syna, Seyran pogodziła się z Kazimem, a chora Suna trafiła do szpitala (odc. 321).

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„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 322

Ferit i Seyran szczerze rozmawiają o swoim związku, lękach i przyszłości, po czym godzą się i postanawiają stworzyć rodzinę. Ferit zabiera Seyran do ośrodka adopcyjnego i oświadcza się jej ponownie, a Seyran zgadza się adoptować z nim dziecko. Karam zmusza Serpil do szpiegowania rodziny Korhanów i wyznaje, że chce zemścić się na Abidinie za uwięzienie matki. Ifakat dowiaduje się, że Serpil współpracuje z Karamem i obiecuje pomóc jej wyjść z tej sytuacji.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 323

Serpil potajemnie przekazuje Karamowi informacje o rodzinie. Gulgun i Esme próbują pomóc Sefice wrócić do normalnego życia po stracie dziecka. Suna ma dziwne poczucie, że jest śledzona. Ferit spotyka dawną znajomą z Ameryki. Orhan ostrzega syna przed niebezpieczeństwem.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 324

Sefika, dzięki wsparciu, zaczyna odzyskiwać chęć do życia. Ferit ukrywa przed Seyran, dlaczego chce ograniczyć liczbę gości na ślubie. Abidin jedzie spotkać się z bratem. Ferit, wraz z policją, pomaga aresztować Karama. Seyran czeka na Ferita w urzędzie, ale ślub zostaje odwołany.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 325

Ferit organizuje Seyran ślub niespodziankę. Halis zgadza się na adopcję dziecka. Karam trafia do szpitala psychiatrycznego, ale potajemnie kontaktuje się ze swoimi ludźmi. Cengiz i Ifakat mają się ku sobie, co zauważa cała rodzina. Abidin ostrzega lekarza, że Karam jedynie udaje chorobę psychiczną.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 326

Ferit i Seyran poznają w ośrodku czteroletnią Zehrę i postanawiają zrobić wszystko, by zostać jej rodziną zastępczą i później ją adoptować. Okazuje się jednak, że dziewczynka ma matkę. Karam nadal grozi rodzinie Korhanów, a Ferit zaczyna podejrzewać, że ktoś z rezydencji przekazuje mu informacje o rodzinie. Ifakat wybiera się na randkę z Cengizem. Seyran trafia do szpitala, bo źle się czuje.

Dziewczynka Zehra, ze splecionymi włosami w dwa kucyki i uśmiechem na twarzy, serdecznie przytula dorosłą osobę ubraną w brązową kurtkę. O adopcji Zehry przez Ferita i Seyran oraz innych wydarzeniach z serialu Złoty chłopak przeczytasz na naszym portalu.
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 322-326 zostanie wyemitowana w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

  • Odcinek 322 - poniedziałek, 29 czerwca
  • Odcinek 333 - wtorek, 30 czerwca
  • Odcinek 324 - środa, 1 lipca
  • Odcinek 325 - czwartek, 2 lipca
  • Odcinek 326 - piątek, 3 lipca

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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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