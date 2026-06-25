Złoty chłopak, odcinki 322-326: Odwołany ślub, adopcja dziecka i zemsta psychopaty [ZDJĘCIA]

W poprzednich odcinkach Ferit został aresztowany, a Seyran uratowała firmę, przedstawiając inwestorom nieprawdziwą historię na temat tajnej działalności Ferita. Ferit i Abidin pomogli prokuratorowi w śledztwie, przez co obciążona zeznaniami Sadika Wielka Pani próbowała uciec, a Karam poprzysiągł zemstę (odc. 318). Mimo kryzysu w relacjach Ferita i Seyran oraz ucieczki Karama, Gülgün i Esme wróciły do restauracji, co wywołało zazdrość Kazima o kucharza z Antep. Suna i Abidin postanowili wyjechać do Londynu (odc. 320). Kluczowy okazał się iftar u Esme. Na koniec Orhan przeprosił syna, Seyran pogodziła się z Kazimem, a chora Suna trafiła do szpitala (odc. 321).

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 322

Ferit i Seyran szczerze rozmawiają o swoim związku, lękach i przyszłości, po czym godzą się i postanawiają stworzyć rodzinę. Ferit zabiera Seyran do ośrodka adopcyjnego i oświadcza się jej ponownie, a Seyran zgadza się adoptować z nim dziecko. Karam zmusza Serpil do szpiegowania rodziny Korhanów i wyznaje, że chce zemścić się na Abidinie za uwięzienie matki. Ifakat dowiaduje się, że Serpil współpracuje z Karamem i obiecuje pomóc jej wyjść z tej sytuacji.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 323

Serpil potajemnie przekazuje Karamowi informacje o rodzinie. Gulgun i Esme próbują pomóc Sefice wrócić do normalnego życia po stracie dziecka. Suna ma dziwne poczucie, że jest śledzona. Ferit spotyka dawną znajomą z Ameryki. Orhan ostrzega syna przed niebezpieczeństwem.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 324

Sefika, dzięki wsparciu, zaczyna odzyskiwać chęć do życia. Ferit ukrywa przed Seyran, dlaczego chce ograniczyć liczbę gości na ślubie. Abidin jedzie spotkać się z bratem. Ferit, wraz z policją, pomaga aresztować Karama. Seyran czeka na Ferita w urzędzie, ale ślub zostaje odwołany.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 325

Ferit organizuje Seyran ślub niespodziankę. Halis zgadza się na adopcję dziecka. Karam trafia do szpitala psychiatrycznego, ale potajemnie kontaktuje się ze swoimi ludźmi. Cengiz i Ifakat mają się ku sobie, co zauważa cała rodzina. Abidin ostrzega lekarza, że Karam jedynie udaje chorobę psychiczną.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 326

Ferit i Seyran poznają w ośrodku czteroletnią Zehrę i postanawiają zrobić wszystko, by zostać jej rodziną zastępczą i później ją adoptować. Okazuje się jednak, że dziewczynka ma matkę. Karam nadal grozi rodzinie Korhanów, a Ferit zaczyna podejrzewać, że ktoś z rezydencji przekazuje mu informacje o rodzinie. Ifakat wybiera się na randkę z Cengizem. Seyran trafia do szpitala, bo źle się czuje.

21

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 322-326 zostanie wyemitowana w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 322 - poniedziałek, 29 czerwca

- poniedziałek, 29 czerwca Odcinek 333 - wtorek, 30 czerwca

- wtorek, 30 czerwca Odcinek 324 - środa, 1 lipca

- środa, 1 lipca Odcinek 325 - czwartek, 2 lipca

- czwartek, 2 lipca Odcinek 326 - piątek, 3 lipca

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak dobrze znasz turecki serial "Złoty chłopak"? Ten quiz rozwiążą tylko najwięksi fani

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet