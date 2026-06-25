Złoty chłopak, odcinki 322-326: Odwołany ślub, adopcja dziecka i zemsta psychopaty [ZDJĘCIA]

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W poprzednich odcinkach Ferit został aresztowany, a Seyran uratowała firmę, przedstawiając inwestorom nieprawdziwą historię na temat tajnej działalności Ferita. Ferit i Abidin pomogli prokuratorowi w śledztwie, przez co obciążona zeznaniami Sadika Wielka Pani próbowała uciec, a Karam poprzysiągł zemstę (odc. 318). Mimo kryzysu w relacjach Ferita i Seyran oraz ucieczki Karama, Gülgün i Esme wróciły do restauracji, co wywołało zazdrość Kazima o kucharza z Antep. Suna i Abidin postanowili wyjechać do Londynu (odc. 320). Kluczowy okazał się iftar u Esme. Na koniec Orhan przeprosił syna, Seyran pogodziła się z Kazimem, a chora Suna trafiła do szpitala (odc. 321).
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 322
Ferit i Seyran szczerze rozmawiają o swoim związku, lękach i przyszłości, po czym godzą się i postanawiają stworzyć rodzinę. Ferit zabiera Seyran do ośrodka adopcyjnego i oświadcza się jej ponownie, a Seyran zgadza się adoptować z nim dziecko. Karam zmusza Serpil do szpiegowania rodziny Korhanów i wyznaje, że chce zemścić się na Abidinie za uwięzienie matki. Ifakat dowiaduje się, że Serpil współpracuje z Karamem i obiecuje pomóc jej wyjść z tej sytuacji.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 323
Serpil potajemnie przekazuje Karamowi informacje o rodzinie. Gulgun i Esme próbują pomóc Sefice wrócić do normalnego życia po stracie dziecka. Suna ma dziwne poczucie, że jest śledzona. Ferit spotyka dawną znajomą z Ameryki. Orhan ostrzega syna przed niebezpieczeństwem.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 324
Sefika, dzięki wsparciu, zaczyna odzyskiwać chęć do życia. Ferit ukrywa przed Seyran, dlaczego chce ograniczyć liczbę gości na ślubie. Abidin jedzie spotkać się z bratem. Ferit, wraz z policją, pomaga aresztować Karama. Seyran czeka na Ferita w urzędzie, ale ślub zostaje odwołany.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 325
Ferit organizuje Seyran ślub niespodziankę. Halis zgadza się na adopcję dziecka. Karam trafia do szpitala psychiatrycznego, ale potajemnie kontaktuje się ze swoimi ludźmi. Cengiz i Ifakat mają się ku sobie, co zauważa cała rodzina. Abidin ostrzega lekarza, że Karam jedynie udaje chorobę psychiczną.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 326
Ferit i Seyran poznają w ośrodku czteroletnią Zehrę i postanawiają zrobić wszystko, by zostać jej rodziną zastępczą i później ją adoptować. Okazuje się jednak, że dziewczynka ma matkę. Karam nadal grozi rodzinie Korhanów, a Ferit zaczyna podejrzewać, że ktoś z rezydencji przekazuje mu informacje o rodzinie. Ifakat wybiera się na randkę z Cengizem. Seyran trafia do szpitala, bo źle się czuje.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 322-326 zostanie wyemitowana w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
- Odcinek 322 - poniedziałek, 29 czerwca
- Odcinek 333 - wtorek, 30 czerwca
- Odcinek 324 - środa, 1 lipca
- Odcinek 325 - czwartek, 2 lipca
- Odcinek 326 - piątek, 3 lipca
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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada
Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet