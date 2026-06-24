Sytuacja finansowa i wizerunkowa imperium Korhanów była katastrofalna. Po wybuchu afery ze skupem fałszywych kamieni szlachetnych inwestorzy wycofali się ze współpracy. Seyran od początku próbowała ratować markę, tworząc projekt na podstawie wykradzionych zapisków Halisa, co jednak w 320. odcinku doprowadziło do potężnej awantury między nią a Feritem. Uznał on jej potajemne działania za zdradę. Aby uratować firmę przed bankructwem, potrzebny był bezbłędny plan, który oczyściłby Ferita z zarzutów i odzyskał zaufanie partnerów.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

Imperium Korhanów uratowane w 321. odcinku "Złotego chłopaka"

W 321. odcinku dojdzie do kluczowego spotkania z inwestorami. Gdy losy firmy będą wisieć na włosku, do akcji wkroczy Seyran ze swoim spektakularnym planem. Dziewczyna sprowadzi prokuratora, który osobiście wyjaśni biznesmenom, że niedawne kłopoty Ferita były elementem tajnej operacji wymierzonej w Wielką Panią. To odważne posunięcie zdejmie z Ferita całą winę za wcześniejsze niepowodzenia i rzuci nowe światło na całą sytuację, dzięki czemu zachwyceni inwestorzy postanowią wrócić do współpracy z Korhanami. Jak po tym triumfie zachowa się Ferit? Czy widząc, jak wiele zaryzykowała Seyran, by zmazać plamę na honorze firmy, zdoła schować dumę w kieszeń i przeprosić ją za swoje wcześniejsze zachowanie?

8

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piąek, 26 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 321 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet