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Sytuacja finansowa i wizerunkowa imperium Korhanów była katastrofalna. Po wybuchu afery ze skupem fałszywych kamieni szlachetnych inwestorzy wycofali się ze współpracy. Seyran od początku próbowała ratować markę, tworząc projekt na podstawie wykradzionych zapisków Halisa, co jednak w 320. odcinku doprowadziło do potężnej awantury między nią a Feritem. Uznał on jej potajemne działania za zdradę. Aby uratować firmę przed bankructwem, potrzebny był bezbłędny plan, który oczyściłby Ferita z zarzutów i odzyskał zaufanie partnerów.
Imperium Korhanów uratowane w 321. odcinku "Złotego chłopaka"
W 321. odcinku dojdzie do kluczowego spotkania z inwestorami. Gdy losy firmy będą wisieć na włosku, do akcji wkroczy Seyran ze swoim spektakularnym planem. Dziewczyna sprowadzi prokuratora, który osobiście wyjaśni biznesmenom, że niedawne kłopoty Ferita były elementem tajnej operacji wymierzonej w Wielką Panią. To odważne posunięcie zdejmie z Ferita całą winę za wcześniejsze niepowodzenia i rzuci nowe światło na całą sytuację, dzięki czemu zachwyceni inwestorzy postanowią wrócić do współpracy z Korhanami. Jak po tym triumfie zachowa się Ferit? Czy widząc, jak wiele zaryzykowała Seyran, by zmazać plamę na honorze firmy, zdoła schować dumę w kieszeń i przeprosić ją za swoje wcześniejsze zachowanie?
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piąek, 26 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 321 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet