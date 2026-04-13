Złoty chłopak, odcinki 267-268: Seyran zamieszkuje u Korhanów, a Kazim oświadcza się ciężarnej Esme

W poprzednim odcinku (266) Seyran w szpitalu złożyła zeznania przeciwko Sinanowi, oskarżając go o próbę zabójstwa, a Diyar zgłosiła sprawę policji. Sinan uciekł ze szpitala dzięki pomocy matki Ayli i jej ludzi. Po powrocie do domu Seyran rozmawiała z rodziną i otrzymała wsparcie, a Ferit zorganizował ochronę dla domu Esme. Wychodzi na jaw, że Nurten została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Feride, a Betül wynajęła adwokata. W nocy Seyran budzi się przerażona, twierdząc, że Sinan był w jej pokoju.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 267

W trakcie wizyty Ferita w domu Esme Sinan dzwoni na telefon Suny i grozi Seyran. Po tej rozmowie Ferit decyduje, że Seyran i jej rodzina powinni przenieść się do rezydencji Korhanów, na co Seyran ostatecznie się zgadza. W rezydencji Ferit ogłasza wszystkim, że Seyran zostaje tam pod jego ochroną i nie pozwoli nikomu jej poniżać ani krzywdzić. Jednocześnie Betül dowiaduje się od prawnika, że to Orhan zgłosił jej matkę Nurten policji, a İfakat proponuje Betül pomoc w zamian za opuszczenie rezydencji.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 268

Kazim zbiera wszystkich na tarasie rezydencji i publicznie oświadcza się Esme, ujawniając przy tym, że jest ona w ciąży. W trakcie spotkania wraca Halis, co wywołuje napięcie, a dziadek Diyar oskarża Ferita, ponieważ sprowadził Seyran do rezydencji mimo planowanego ślubu z Diyar. Kłótnia między rodzinami kończy się pogorszeniem stanu zdrowia Halisa, a Abidin zapowiada, że ma z nim rachunki do wyrównania.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek i wtorek, 13 i 24 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 267 i 268 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Ersin Arıcı jako Abidin

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

İrem Altuğ jako Sultan

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet