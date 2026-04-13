La promesa: odcinek 368: Kłamstwo Curra wychodzi na jaw, a Jana ucieka z pałacu

Joanna Dembek
2026-04-13 16:31

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 13 kwietnia w 368. odcinku.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Jana Expósito, z rozżaloną miną, w zbliżeniu na twarzy, obok Curro, który patrzy w dół z zamyśloną miną, na tle ciemnego wnętrza pałacu. Scena z serialu "La promesa - pałac tajemnic", o której przeczytasz więcej na portalu Super Seriale.

W poprzednim odcinku (367) Simona i Virtudes cieszyły się wspólnym czasem po latach rozłąki. Baron de Ayala nie szczędził mieszkańcom La Promesy uszczypliwych uwag. Manuel wyjechał na zawody lotnicze. Lope skarżył się Salvadorowi i Pii, że Vera go unika, a przełożona uświadomiła mu powód takiego zachowania dziewczyny. Curro wyznał Janie, kto jest jego prawdziwym ojcem.

Powrót Hannah Montany to niewypał? | Commentary ESKA

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 368

Jana, rozżalona tym, że Curro tak długo ukrywał przed nią prawdę o ojcu, opuszcza pałac i spędza noc w domu Ramony. Brat i służba się o nią martwią, a Cruz rozwściecza jej niesubordynacja. Catalina spiera się z ojcem i macochą o charakter jej ślubu i przyjęcia weselnego. Pelayo dostaje tajemniczy list.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 368. odcinek zostanie wyemitowany we poniedziałek, 13 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
