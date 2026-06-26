Imponujące imperium jubilerskie stambulskiego rodu Korhanów od lat budzi ogromną zazdrość, ściągając na rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwa. Najgroźniejszymi przeciwnikami okazują się być Karam oraz jego bezwzględna matka, zwana Wielką Panią, którzy z zimną krwią realizują kolejne ataki. Efektem ich dotychczasowych działań było brutalne uprowadzenie Ifakat, krwawa strzelanina, po której Suna cudem uszła z życiem, oraz tragedia Esme, która w wyniku stresu straciła nienarodzone dziecko. Rodzina Korhanów nie może spać spokojnie. Karam poprzysiągł rodowi totalny upadek i właśnie znalazł idealny sposób, by od środka uderzyć w swoich najgorszych wrogów.

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Szantażowana Serpil donosi na Korhanów w 322. odcinku

W 322. odcinku „Złotego chłopaka” widzowie będą świadkami narodzin mrocznego paktu, który może doprowadzić do ostatecznego upadku jubilerskiej dynastii. Karam, zaślepiony rządzą odwetu na Abidinie za wsadzenie jego matki za kratki, nie cofnie się przed niczym. Używając brutalnego szantażu zmusi zaszczutą Serpil do wejścia w rolę podwójnego agenta. Dziewczyna, nie widząc innego wyjścia, zacznie regularnie wynosić z rezydencji najgłębiej skrywane sekrety, intymne szczegóły z życia domowników oraz poufne plany biznesowe Korhanów.

Ifakat dowiaduje się o mrocznym pakcie Serpil w 322. odcinku

Ta śmiertelnie niebezpieczna infiltracja nie potrwa jednak długo w całkowitej tajemnicy. Na trop domowego szpiega niespodziewanie wpadnie bowiem ta, która o intrygach wie absolutnie wszystko – przebiegła Ifakat. Kobieta bardzo szybko zorientuje się, że Serpil współpracuje z psychopatą, jednak zamiast wydać dziewczynę reszcie rodziny, wykona całkowicie zaskakujący manewr. Widząc paraliżujący strach dziewczyny, Ifakat nieoczekiwanie zaoferuje jej pomoc i obieca bezpieczne wyciągnięcie z tej patowej sytuacji.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 29 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 322 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet