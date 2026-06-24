Złoty chłopak, odcinek 320: Zdrada Seyran doprowadzi Ferita do szału. Dojdzie do brutalnej awantury [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-24 15:20

Ferit czuje się głęboko zraniony i zdradzony przez Seyran. Choć jego żona potajemnie pracowała nad nowym projektem inspirowanym zapiskami Halisa, aby pomóc mu odzyskać dawną pozycję w firmie, Ferit postrzega jej działania negatywne - uderzające w niego i jego kompetencje. Zmęczona nieustannymi konfliktami Gülgün w 320. odcinku "Złotego chłopaka" postanawia interweniować i robi wszystko, co w jej mocy, aby skłonić Ferita do pogodzenia się z Seyran. Emisja odcinka w czwartek, 25 czerwca.

Sytuację firmy dramatycznie pogorszył fakt, że na jaw wyszło nieświadomie skupowanie przez markę fałszywych kamieni szlachetnych, a także wewnętrzne konflikty rodzinne, które nie przeszły bez echa w publicznej przestrzeni. Inwestorzy natychmiast stracili zainteresowanie współpracą. W 317. odcinku zdesperowana Seyran postanowiła ratować imperium i stworzyć nowy projekt, dzięki któremu jej mąż odzyskałby pozycję. W tym celu w 318. odcinku potajemnie zabrała z rezydencji notatnik Halisa, by zainspirować się jego zapiskami. 

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Ferit traci zaufanie do Seyran w 320. odcinku

W 320. odcinku Ferit, wciąż głęboko przekonany, że Seyran działała za jego plecami i wystąpiła przeciwko niemu, nie będzie w stanie opanować buzującej w nim wściekłości. Poczucie oszukania przez najważniejszą osobę w jego życiu doprowadzi go do szału. Gdy dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, żadne z nich nie zdoła utrzymać nerwów na wodzy. Czy po tej kłótni Ferit i Seyran będą w stanie spojrzeć sobie w oczy? Gülgün zrobi wszystko, aby ich pogodzić, ponieważ już niebawem będą musieli wspólnie udać się na kolację z kontrahentami, a taka atmosfera nie wróży niczego dobrego.

Kobieta o brązowych włosach, z jasnymi pasemkami i delikatnym makijażem na twarzy, nosząca złote kolczyki koła i naszyjnik. Jej duże oczy wyrażają zaniepokojenie, a usta są lekko rozchylone. To Seyran, której zdradzieckie działania doprowadziły Ferita do szału. O szczegółach konfliktu przeczytasz na naszym portalu.
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 25 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 320 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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