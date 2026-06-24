Złoty chłopak, odcinek 320: Zdrada Seyran doprowadzi Ferita do szału. Dojdzie do brutalnej awantury [ZDJĘCIA]

Sytuację firmy dramatycznie pogorszył fakt, że na jaw wyszło nieświadomie skupowanie przez markę fałszywych kamieni szlachetnych, a także wewnętrzne konflikty rodzinne, które nie przeszły bez echa w publicznej przestrzeni. Inwestorzy natychmiast stracili zainteresowanie współpracą. W 317. odcinku zdesperowana Seyran postanowiła ratować imperium i stworzyć nowy projekt, dzięki któremu jej mąż odzyskałby pozycję. W tym celu w 318. odcinku potajemnie zabrała z rezydencji notatnik Halisa, by zainspirować się jego zapiskami.

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Ferit traci zaufanie do Seyran w 320. odcinku

W 320. odcinku Ferit, wciąż głęboko przekonany, że Seyran działała za jego plecami i wystąpiła przeciwko niemu, nie będzie w stanie opanować buzującej w nim wściekłości. Poczucie oszukania przez najważniejszą osobę w jego życiu doprowadzi go do szału. Gdy dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, żadne z nich nie zdoła utrzymać nerwów na wodzy. Czy po tej kłótni Ferit i Seyran będą w stanie spojrzeć sobie w oczy? Gülgün zrobi wszystko, aby ich pogodzić, ponieważ już niebawem będą musieli wspólnie udać się na kolację z kontrahentami, a taka atmosfera nie wróży niczego dobrego.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 25 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 320 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet