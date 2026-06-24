Złoty chłopak, odcinek 320: Zdrada Seyran doprowadzi Ferita do szału. Dojdzie do brutalnej awantury [ZDJĘCIA]

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Sytuację firmy dramatycznie pogorszył fakt, że na jaw wyszło nieświadomie skupowanie przez markę fałszywych kamieni szlachetnych, a także wewnętrzne konflikty rodzinne, które nie przeszły bez echa w publicznej przestrzeni. Inwestorzy natychmiast stracili zainteresowanie współpracą. W 317. odcinku zdesperowana Seyran postanowiła ratować imperium i stworzyć nowy projekt, dzięki któremu jej mąż odzyskałby pozycję. W tym celu w 318. odcinku potajemnie zabrała z rezydencji notatnik Halisa, by zainspirować się jego zapiskami.
Ferit traci zaufanie do Seyran w 320. odcinku
W 320. odcinku Ferit, wciąż głęboko przekonany, że Seyran działała za jego plecami i wystąpiła przeciwko niemu, nie będzie w stanie opanować buzującej w nim wściekłości. Poczucie oszukania przez najważniejszą osobę w jego życiu doprowadzi go do szału. Gdy dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, żadne z nich nie zdoła utrzymać nerwów na wodzy. Czy po tej kłótni Ferit i Seyran będą w stanie spojrzeć sobie w oczy? Gülgün zrobi wszystko, aby ich pogodzić, ponieważ już niebawem będą musieli wspólnie udać się na kolację z kontrahentami, a taka atmosfera nie wróży niczego dobrego.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 25 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 320 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet