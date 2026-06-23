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Rodzina Korhanów od dłuższego czasu zmaga się z ogromnym kryzysem. Ich jubilerskie imperium nie jest w najlepszej kondycji finansowej ani wizerunkowej, głównie z powodu ogromnej pomyłki przy zakupie kamieni szlachetnych do wyrobu biżuterii. Kamienie okazały się bezwartościowymi falsyfikatami! Kiedy ten przekręt wyszedł na jaw Halis i jego bliscy załamali się, a kontrahenci wycofali ze współpracy. Teraz to Seyran stara się, aby podnieść firmę na nogi. Czy jej się to uda? W obliczu innych problemów zadanie to nie jest łatwe, Seyran musi działać w inteligentny i przemyślany sposób, czasami dokonując rzeczy podstępnych i moralnie niewłaściwych.
"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 318
Zdeterminowana Seyran nie zamierza bezczynnie czekać i natychmiast próbuje ratować podupadającą firmę po niespodziewanym aresztowaniu Ferita. Będzie chciała stworzyć unikalny projekt, dzięki któremu jer ukochany odzyska utraconą pozycję. Seyran zdecyduje się na ogromne ryzyko i wraz z siostrą Suną wejdą potajemnie, nocą, do pokoju Halisa, skąd zabiiorą jego osobisty notatnik, by na bazie jego unikalnych zapisków stworzyć zupełnie nowy, przełomowy projekt jubilerski.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 23 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 318 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet