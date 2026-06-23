Rodzina Korhanów od dłuższego czasu zmaga się z ogromnym kryzysem. Ich jubilerskie imperium nie jest w najlepszej kondycji finansowej ani wizerunkowej, głównie z powodu ogromnej pomyłki przy zakupie kamieni szlachetnych do wyrobu biżuterii. Kamienie okazały się bezwartościowymi falsyfikatami! Kiedy ten przekręt wyszedł na jaw Halis i jego bliscy załamali się, a kontrahenci wycofali ze współpracy. Teraz to Seyran stara się, aby podnieść firmę na nogi. Czy jej się to uda? W obliczu innych problemów zadanie to nie jest łatwe, Seyran musi działać w inteligentny i przemyślany sposób, czasami dokonując rzeczy podstępnych i moralnie niewłaściwych.

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"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 318

Zdeterminowana Seyran nie zamierza bezczynnie czekać i natychmiast próbuje ratować podupadającą firmę po niespodziewanym aresztowaniu Ferita. Będzie chciała stworzyć unikalny projekt, dzięki któremu jer ukochany odzyska utraconą pozycję. Seyran zdecyduje się na ogromne ryzyko i wraz z siostrą Suną wejdą potajemnie, nocą, do pokoju Halisa, skąd zabiiorą jego osobisty notatnik, by na bazie jego unikalnych zapisków stworzyć zupełnie nowy, przełomowy projekt jubilerski.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 23 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 318 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet