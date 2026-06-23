Korhanowie to najpotężniejszy i najbogatszy klan jubilerski w Stambule, dlatego też nie brakuje im wrogów, którzy marzą o tym, aby ród zaliczył bolesny upadek. Do takich wrogów należy Karam, który nieustannie knuje przeciwko Korhanom. Ale nie robi tego sam, mózgiem całej operacji jest jego matka, zwana Wielką Panią. Karam jest jej posłuszny i robi wszystko, co ona mu rozkaże. W przeszłości porwali Ifakat, a także doprowadzili do niebezpiecznej strzelaniny, która miała poważne konsekwencje - ranna Suna ledwo uszła z życiem, a Esme straciła ciążę. Teraz przyszedł czas na kolejne, niebezpieczne wydarzenia, których rodzina Korhanów nie mogła przewidzieć.

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"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 319

Próbując odnaleźć spokój i niezależność finansową, zdeterminowane Gülgün oraz Esme oficjalnie wrócą do codziennej pracy w swojej restauracji. Niestety, nad całą rodziną Korhanów ponownie zaczną zbierać się czarne chmury, ponieważ żądny krwi i bezwzględny Karam potajemnie będzie śledził każdy ich krok na ulicach miasta, skrupulatnie planując kolejną okrutną zemstę. Wreszcie uda mu się wtargnąć do rezydencji i wywołać panikę wśród domowników. Policja natychmiast przyjedzie na miejsce, jednak Karamowi w ostatniej chwili uda się zbiec z posiadłości.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 24 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 319 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet