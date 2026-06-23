Złoty chłopak, odcinek 319: Dawny wróg nie odpuści! Karam rozpocznie polowanie na Korhanów [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-23 15:34

Gülgün i Esme wrócą do pracy w restauracji, nie wiedząc, że bezwzględny Karam cały czas śledzi ich każdy krok. Wkrótce nastąpi bezwzględny atak w rezydencji. Kazim zostanie brutalnie zaatakowany, a do akcji wkroczy Ferit i policja. Czy Kazim wyjdzie z tego bez szwanku? Tego dowiecie się z odcinka 318. którego emisja zaplanowana jest na środę, 24 czerwca.

Korhanowie to najpotężniejszy i najbogatszy klan jubilerski w Stambule, dlatego też nie brakuje im wrogów, którzy marzą o tym, aby ród zaliczył bolesny upadek. Do takich wrogów należy Karam, który nieustannie knuje przeciwko Korhanom. Ale nie robi tego sam, mózgiem całej operacji jest jego matka, zwana Wielką Panią. Karam jest jej posłuszny i robi wszystko, co ona mu rozkaże. W przeszłości porwali Ifakat, a także doprowadzili do niebezpiecznej strzelaniny, która miała poważne konsekwencje - ranna Suna ledwo uszła z życiem, a Esme straciła ciążę. Teraz przyszedł czas na kolejne, niebezpieczne wydarzenia, których rodzina Korhanów nie mogła przewidzieć.

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"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 319

Próbując odnaleźć spokój i niezależność finansową, zdeterminowane Gülgün oraz Esme oficjalnie wrócą do codziennej pracy w swojej restauracji. Niestety, nad całą rodziną Korhanów ponownie zaczną zbierać się czarne chmury, ponieważ żądny krwi i bezwzględny Karam potajemnie będzie śledził każdy ich krok na ulicach miasta, skrupulatnie planując kolejną okrutną zemstę. Wreszcie uda mu się wtargnąć do rezydencji i wywołać panikę wśród domowników. Policja natychmiast przyjedzie na miejsce, jednak Karamowi w ostatniej chwili uda się zbiec z posiadłości.

Mężczyzna z brodą, najprawdopodobniej Karam, patrzy z zaniepokojeniem za siebie, podczas gdy kobieta z ciemnymi włosami, wyraźnie przestraszona, spogląda w prawą stronę. To kluczowa scena z serialu Złoty chłopak, o której więcej dowiesz się na naszym portalu.
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 24 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 319 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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