W poprzednim odcinku (316) Wielka Pani brutalnie zmusiła Sunę do powrotu do swojej rezydencji, używając bezwzględnego szantażu. Ferit i Abidin w areszcie rozpoczęli realizację planu i wywarli potężny nacisk psychiczny na Sadika. Tymczasem Czengiz wyjawił Orhanowi i Kazimowi, że całe zatrzymanie to tajna operacja Halisa i prokuratury, co skłoniło rodziców Suny do natychmiastowego ruszenia na pomoc córce.

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„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 317

Zdeterminowana Seyran nie zamierza bezczynnie czekać i natychmiast próbuje ratować podupadającą firmę po niespodziewanym aresztowaniu Ferita, chcąc stworzyć unikalny projekt, dzięki któremu jej ukochany odzyska utraconą pozycję. Sytuacja staje się jednak niezwykle napięta, ponieważ ostateczna decyzja kluczowych inwestorów okazuje się dla całej rodziny Korhanów potężnym i kompletnym zaskoczeniem, które może zaważyć na ich przyszłości.

Przerażeni wizją niebezpieczeństwa Kazim oraz Esme podejmują radykalny krok i oficjalnie przeprowadzają się bezpośrednio do luksusowej rezydencji, aby na miejscu osobiście i bez przerwy chronić swoją ciężarną córkę Sunę przed ludźmi mafii. W tym samym czasie zamknięci za kratami Ferit wraz z Abidinem nie marnują ani sekundy i brutalnie próbują zastraszyć Sadika, chcąc za wszelką cenę zmusić go do wyjawienia prawdy.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 22 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 317 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet