"Strzępy". Ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Strzępy" to "American Horror Story" dla młodzieży? W sieci pojawiają się takowe porównania, ale ile jest w nich prawdy, sprawdzić musicie sami. Pierwsze dwa odcinki trafiły już do Disney+ i wygląda na to, że serial zawiera w sobie wszystko, za co fani pokochali twórczość Ryana Muprhy'ego (albo ją znienawidzili, w końcu to mocno kontrowersyjny filmowiec).

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"Strzępy" - o czym opowiada serial?

Głównym bohaterem jest tu aspirujący pisarz i niezwykle spostrzegawczy nastolatek Bret, który wraz z grupą przyjaciół prowadzi życie pełne luksusu, imprez i poczucia nieograniczonych możliwości. Jego uporządkowana rzeczywistość zaczyna się rozsypywać, gdy w szkole pojawia się nowy uczeń - Robert Mallory. Jego przybycie zbiega się w czasie z narastającą falą strachu wywołaną przez seryjnego mordercę, którego ofiarami padają nastolatkowie z całego Los Angeles.

Akcja serialu rozgrywa się w latach 80. XX wieku i śledzi losy uprzywilejowanych uczniów ostatniej klasy elitarnej szkoły średniej. Pod powierzchnią pozornie idealnego świata kryją się jednak skomplikowane relacje i narastające napięcia. Beztroska młodość bohaterów kontrastuje z mrocznym i cynicznym światem dorosłych, reprezentowanym przez Terry’ego Schaffera, Liz Schaffer oraz Stevena Reinhardta.

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"Strzępy" - obsada

W serialu występują m.in. Igby Rigney, Kaia Gerber, Homer Gere, Hayes Warner, Graham Campbell, Evan Rachel Wood, Wes Bentley oraz Jordan Roth.

"Strzępy" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Nowe odcinki serialu "Strzępy" ukazują się w czwartki i będzie ich łącznie dziewięć. Pierwsze dwa zadebiutowały w serwisie Disney+ w czwartek 6 sierpnia, a ostatni obejrzymy w połowie września. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Strzępy" 1. odcinek - premiera 6 sierpnia,

"Strzępy" 2. odcinek - premiera 6 sierpnia,

"Strzępy" 3. odcinek - premiera 13 sierpnia,

"Strzępy" 4. odcinek - premiera 13 sierpnia,

"Strzępy" 5. odcinek - premiera 20 sierpnia,

"Strzępy" 6. odcinek - premiera 27 sierpnia,

"Strzępy" 7. odcinek - premiera 27 sierpnia,

"Strzępy" 8. odcinek - premiera 3 sierpnia,

"Strzępy" 9. odcinek - premiera 10 sierpnia.

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