Szokujące sceny w "Na Wspólnej". Greg zginie z rąk własnej córki?

Dramat u Kalskich w "Na Wspólnej". Greg posunie się do ostateczności

W 4281. odcinku serialu "Na Wspólnej" widzowie będą świadkami kolejnych drastycznych wydarzeń w domu Kalskich. Greg nie przestanie znęcać się nad Eweliną. Kardiochirurg ponownie zaatakuje żonę, przechodząc od przemocy psychicznej do fizycznej. Wcześniej Kalski będzie zastraszał Ewelinę przed wspólną kolacją z Weroniką (Renata Dancewicz) i Lwem (Przemysław Sadowski), a następnie znęcał się nad nią, gdy Roztocka spróbuje zaoferować jej pomoc.

To najprawdopodobniej przez brutalne zachowanie męża Ewelina wyląduje w kołnierzu ortopedycznym. Świadkiem tej sytuacji będzie ich nastoletnia córka, Jagoda. Chociaż dziewczyna spróbuje zwrócić ojcu uwagę, on zachowa pozory, a zastraszona żona nie zdecyduje się go wydać. Sytuacja ulegnie pogorszeniu, gdy Ewelina w końcu postanowi uciec od oprawcy. Greg jednak udaremni jej plany, co doprowadzi do tragicznych wydarzeń w 4281. odcinku, gdzie spróbuje pozbawić ją życia na oczach córki.

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Jagoda z nożem w ręku rzuci się na ojca

W 4281. odcinku "Na Wspólnej" rozegrają się mrożące krew w żyłach sceny. Kiedy Ewelina będzie brała kąpiel, Greg wejdzie do łazienki. Mężczyzna będzie jej się przyglądał, a po chwili rzuci się na nią i zacznie ją dusić. Kobieta nie będzie miała szans w starciu z silnym napastnikiem, a woda w wannie stanie się śmiertelnym zagrożeniem. Na szczęście, hałas dobiegający z łazienki zaniepokoi Jagodę.

Zaniepokojona 16-latka chwyci za nóż i pobiegnie na górę. Przez otwarte drzwi zobaczy, jak jej ojciec usiłuje utopić Ewelinę. Bez wahania ruszy matce na ratunek. Jagoda odepchnie Grega z taką siłą, że ten upadnie na podłogę. Pytanie brzmi, czy w przypływie adrenaliny nastolatka użyje ostrego narzędzia?

Czy to koniec Grega w serialu "Na Wspólnej"?

Widok leżącego na podłodze męża wywoła u Eweliny ogromne przerażenie. Czy Kalski będzie dawał znaki życia? Widzowie z pewnością będą się zastanawiać, czy to nóż w rękach Jagody doprowadzi do upadku mężczyzny, czy też nastolatka zdołała go powalić własnymi siłami. Warto pamiętać, że nawet dorosła kobieta będzie miała problem z obroną przed agresywnym lekarzem.

Czy to możliwe, że w 4281. odcinku "Na Wspólnej" tyran wreszcie zapłaci za swoje czyny i umrze z rąk własnej córki? Roztrzęsiona Jagoda znajdzie pocieszenie u Weroniki i Lwa. Czy obecność Roztockiej będzie czysto prywatna, czy też od razu podejmie ona działania zawodowe? O tym, czy Kalski przeżyje atak, dowiemy się z najnowszych odcinków.