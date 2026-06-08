Złoty chłopak, odcinek 308: Piekielna awantura w rezydencji. Aysen spada ze schodów po starciu z Suną [ZDJĘCIA]

Kazim, Esme oraz Suna zostali zmuszeni do opuszczenia dotychczasowego lokum i zamieszkali u Gulgun. W tym samym czasie załamany Abidin błagał swoją żonę o wybaczenie, starając się ratować gasnące małżeństwo. Równolegle w rezydencji doszło do cichego paktu - ambitna Aysen, szukając stałego zatrudnienia i wpływów, zadeklarowała absolutną lojalność wobec Wielkiej Pani. Te skomplikowane roszady stworzyły idealne podłoże pod konflikt. Suna, osaczona przez życiowy koszmar, znalazła się na skraju załamania nerwowego, podczas gdy Aysen zyskała potężną broń do walki o swoją nową pozycję.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Złoty chłopak" odc. 309: Suna chce usunąć ciążę

Wydarzenia 309. odcinka rozpoczynają się od wstrząsającego wyznania. Przerażona Suna zdradza zszokowanej Seyran, że z powodu wszechobecnego koszmaru i braku perspektyw poważnie rozważa aborcję. Ta dramatyczna deklaracja natychmiast dociera do uszu Abidina. Mężczyzna, ogarnięty aktem czystej desperacji, zaczyna planować uprowadzenie żony, byle tylko nie dopuścić do straty swojego nienarodzonego dziecka. Suna nie tylko boryka się z macierzyńskimi dylematami i tragiczną małżeńską sytuacją. Na jej drodze stanęła również bezwzględna Aysen.

"Złoty chłopak" odc. 309:Aysen szantażuje Sunę

Całą sytuację komplikuje zazdrosna Aysen, która postanawia wykorzystać wiedzę o sekretach rywalki. Dochodzi między nimi do piekielnej awantury, której świadkiem staje się Seyran. Atmosfera gęstnieje z sekundy na sekundę:

– Ja nie jestem już kimś, kogo możesz popychać i poniżać. Ja nie zdradzam Wielkiej Pani – rzuciła z dumą Aysen, stając naprzeciwko rywalki.– Tak, nie jesteś już służącą, którą mogę traktować jak chcę, bo tutaj nie masz już żadnej roli – odpowiedziała jej hardo Suna.– Nie, nie! Słuchaj! Koniec z łamaniem moich zasad, rozumiesz? Wiem, kim jesteś – syknęła wściekła Aysen.– Co ty mówisz, Aysen? – zapytała zdezorientowana, ale i zaniepokojona Suna.– Mówię ci, żebyś wracała, skąd przyszłaś, albo zdradzę wszystko, co wiem. Przypomnieć ci, co zrobiłaś z Feritem, jak zdradziłaś własnego brata... – zagroziła triumfująco Aysen.

Wzburzona Suna nie zamierzała jednak odpuścić. W emocjach krzyknęła w stronę przeciwniczki:

– Przestań, rozumiesz! Nie pozwolę ci odebrać mi tego, co mam!

W trakcie tej szaleńczej kłótni i fizycznego starcia dochodzi do tragedii. Aysen nagle traci równowagę i z impetem spada z wysokich schodów rezydencji, bezwładnie uderzając o stopnie.

Jak ten dramatyczny wypadek wpłynie na dalsze losy bohaterów? Czy Aysen przeżyje ten upiorny upadek i wyjawi domownikom prawdę o zachowaniu Suny? Jakie kroki podejmie przerażona Suna, która od teraz będzie musiała drżeć o swoje bezpieczeństwo i wolność? Czy kiedy poszkodowana kobieta odzyska przytomność w szpitalu, jej jedynym celem stanie się bezwzględna zemsta? Tego dowiemy się już w kolejnych, mrożących krew w żyłach epizodach.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 10 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 309 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet