"Trio": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Trio" - fabuła. O czym jest serial?

Hugo jest mężczyzną w średnim wieku, gdy odnajduje go młoda dziewczyna - owoc związku pary, z którą przed laty żył w relacyjnym trójkącie. Spotkanie sprawia, że przenosi się myślami do czasów, gdy tuż przed rozpoczęciem studiów przeprowadził się do Sztokholmu i zamieszkał z rodziną Stillerów. To tam poznał Thorę oraz jej nieodłącznego partnera Augusta. Hugo został wówczas wciągnięty w skomplikowaną i pełną pasji relację, która na zawsze zmieniła jego życie. Dwie dekady później przeszłość wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Czy Hugo w końcu odważy się odzyskać wszystko, co utracił?

"Trio" - kto znalazł się w obsadzie?

W serialu występują: August Wittgenstein jako dorosły Hugo, Seth Manteus jako młody Hugo, Felix Sandman jako młody August, Rebecka Harper jako młoda Thora oraz Nina Zanjani jako dorosła Thora.

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"Trio" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Trio" ukazuje się w poniedziałki i liczy łącznie sześć odcinków. Pierwsze dwa zadebiutowały w serwisie SkyShowtime w dniu 1 czerwca, a ostatnie obejrzymy w połowie tego samego miesiąca. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Trio", 1. odcinek - premiera 1 czerwca,

"Trio", 2. odcinek - premiera 1 czerwca,

"Trio", 3. odcinek - premiera 8 czerwca,

"Trio", 4. odcinek - premiera 8 czerwca,

"Trio", 5. odcinek - premiera 15 czerwca,

"Trio", 6. odcinek - premiera 15 czerwca.

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