W odcinku 942. Nana i mały Yusuf zostali wydani bandytom przez obawiającą się o swoją reputację Cansel. To tragiczne zdarzenie wstrząsnęło Poyrazem, który obwiniając się o zaistniałą sytuację, przysiągł, że odnajdzie ukochaną i chłopca za wszelką cenę. W 943. odcinku Nanie udało się przechytrzyć ludzi Trucizny. Jednak niezbyt długo cieszyli się wolności, ponieważ wkrótce wpadli w sidła samego mafiozy. Ten, nie bacząc na nic, owładnięty żądzą zemsty, otruł Nanę śmiercionośną substancją i zapewnił, że to ostatnie godziny jej życia.

Za kilka godzin będzie po tobie. Będziesz konać w męczarniach, miotając się. To jest twoja kara, ale to jeszcze nie koniec. Umierając będziesz tęsknić za Yusufem... - powiedział Trucizna do Nany.

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"Dziedzictwo" odc. 943: Poyraz staje oko w oko z Trucizną

Zanim Nana została okrutnie otruta przez Truciznę, zdołała poinformować o swoim położeniu Poyraza, który nie zwlekając ani chwili ruszył ukochanej na ratunek. Choć było za późno, a jej stan pogarszał się z minuty na minutę, Poyraz, zamiast wzywać policję, postanowił wymierzyć mordercy sprawiedliwość na własną rękę. Choć początkowo celował do niego z broni, ostatecznie nie zdecydował się pociągnąć za spust i choć wydawało się, że chce mafiozie darować życie, nic bardziej mylnego. Wyrzucił broń i rzucił się na oprawcę Nany. Szamotanina trwała dłuższą chwilę, aż wreszcie Poyrazowi udało się wbić strzykawkę w szyję Trucizny. Tak właśnie Poyraz położył kres jego przestępczej działalności. Mężczyzna natychmiast wziął bezwładne ciało Nany i popędził wprost do szpitala, gdzie rozpoczęła się heroiczna walka o życie dziewczyny.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 943. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: