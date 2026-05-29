Złoty chłopak, odcinek 305: Rozkaz Halisa! Cengiz ma powstrzymać rozlew krwi i okiełznać Ferita [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-29 13:06

W czwartkowym odcinku dojdzie do serii dramatycznych wydarzeń, gdy żądny zemsty Ferit potajemnie wymknie się ze szpitala, by odnaleźć kryjówkę Wielkiej Pani. Przerażony Halis wezwie na pomoc bezwzględnego Cengiza, rozkazując mu powstrzymać wnuka przed rozlewem krwi, po czym sam zaproponuje potężnej rywalce zakończenie wojny. Oglądaj ten pełen napięcia epizod w czwartek, 4 czerwca. Zapraszamy do czytania streszczeń i oglądania serialu.

W poprzednim odcinku (304) Korhanowie czekali w szpitalu na wynik operacji Suny, która powiodła się, lecz jej stan pozostał ciężki. Lekarze odkryli, że dziewczyna jest w ciąży, a Abidin zbuntował się przeciwko Wielkiej Pani i wkradł do kliniki. Gdy Gulgun ujawniła mu prawdę o dziecku, załamany mężczyzna wycofał się w rozpaczy.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 305

Ferit nie zamierza bezczynnie czuwać przy łóżkach chorych i potajemnie wymyka się ze szpitala, rozpoczynając agresywne poszukiwania głównej siedziby bezwzględnej Wielkiej Pani. Zaniepokojony Halis natychmiast wzywa do siebie zaufanego Cengiza, zlecając mu bezwzględną misję pilnowania nieobliczalnego wnuka i powstrzymania go przed doprowadzeniem do ostatecznego rozlewu krwi, podczas gdy Kazim zaczyna potajemnie śledzić każdy krok ukrywającego się Abidina.

Abidin decyduje się na pełną szczerość i oficjalnie przyznaje się swojej nowej rodzinie do faktu, że Suna spodziewa się jego dziecka, co wzmaga niepokój bliskich o bezpieczeństwo szukającego zemsty Ferita. Widząc, że sytuacja zmierza do katastrofy, patriarcha rodu Halis Korhan osobiście nawiązuje kontakt telefoniczny z Wielką Panią i składa jej oficjalną, desperacką propozycję natychmiastowego zakończenia krwawej wojny klanów.

Złoty chłopak, odcinek 305: Rozkaz Halisa! Cengiz ma powstrzymać rozlew krwi i okiełznać Ferita
Galeria zdjęć 8
Złoty chłopak, odcinek 305: Rozkaz Halisa! Cengiz ma powstrzymać rozlew krwi i okiełznać Ferita
Galeria zdjęć 8

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we czwartek, 4 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 304 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Sonda
Najlepszy turecki serial to...
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale