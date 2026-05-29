Złoty chłopak, odcinek 305: Rozkaz Halisa! Cengiz ma powstrzymać rozlew krwi i okiełznać Ferita

W poprzednim odcinku (304) Korhanowie czekali w szpitalu na wynik operacji Suny, która powiodła się, lecz jej stan pozostał ciężki. Lekarze odkryli, że dziewczyna jest w ciąży, a Abidin zbuntował się przeciwko Wielkiej Pani i wkradł do kliniki. Gdy Gulgun ujawniła mu prawdę o dziecku, załamany mężczyzna wycofał się w rozpaczy.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 305

Ferit nie zamierza bezczynnie czuwać przy łóżkach chorych i potajemnie wymyka się ze szpitala, rozpoczynając agresywne poszukiwania głównej siedziby bezwzględnej Wielkiej Pani. Zaniepokojony Halis natychmiast wzywa do siebie zaufanego Cengiza, zlecając mu bezwzględną misję pilnowania nieobliczalnego wnuka i powstrzymania go przed doprowadzeniem do ostatecznego rozlewu krwi, podczas gdy Kazim zaczyna potajemnie śledzić każdy krok ukrywającego się Abidina.

Abidin decyduje się na pełną szczerość i oficjalnie przyznaje się swojej nowej rodzinie do faktu, że Suna spodziewa się jego dziecka, co wzmaga niepokój bliskich o bezpieczeństwo szukającego zemsty Ferita. Widząc, że sytuacja zmierza do katastrofy, patriarcha rodu Halis Korhan osobiście nawiązuje kontakt telefoniczny z Wielką Panią i składa jej oficjalną, desperacką propozycję natychmiastowego zakończenia krwawej wojny klanów.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we czwartek, 4 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 304 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet