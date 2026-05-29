Złoty chłopak, odcinek 305: Rozkaz Halisa! Cengiz ma powstrzymać rozlew krwi i okiełznać Ferita

W poprzednim odcinku (304) Korhanowie czekali w szpitalu na wynik operacji Suny, która powiodła się, lecz jej stan pozostał ciężki. Lekarze odkryli, że dziewczyna jest w ciąży, a Abidin zbuntował się przeciwko Wielkiej Pani i wkradł do kliniki. Gdy Gulgun ujawniła mu prawdę o dziecku, załamany mężczyzna wycofał się w rozpaczy.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 305
Ferit nie zamierza bezczynnie czuwać przy łóżkach chorych i potajemnie wymyka się ze szpitala, rozpoczynając agresywne poszukiwania głównej siedziby bezwzględnej Wielkiej Pani. Zaniepokojony Halis natychmiast wzywa do siebie zaufanego Cengiza, zlecając mu bezwzględną misję pilnowania nieobliczalnego wnuka i powstrzymania go przed doprowadzeniem do ostatecznego rozlewu krwi, podczas gdy Kazim zaczyna potajemnie śledzić każdy krok ukrywającego się Abidina.
Abidin decyduje się na pełną szczerość i oficjalnie przyznaje się swojej nowej rodzinie do faktu, że Suna spodziewa się jego dziecka, co wzmaga niepokój bliskich o bezpieczeństwo szukającego zemsty Ferita. Widząc, że sytuacja zmierza do katastrofy, patriarcha rodu Halis Korhan osobiście nawiązuje kontakt telefoniczny z Wielką Panią i składa jej oficjalną, desperacką propozycję natychmiastowego zakończenia krwawej wojny klanów.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we czwartek, 4 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 304 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet