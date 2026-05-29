Złoty chłopak, odcinek 304: Abidin dowiaduje się, że Suna jest w ciąży i buntuje się przeciwko Wielkiej Pani [ZDJĘCIA]

W poprzednim odcinku (303) Ferit wzmocnił ochronę domu, a Seyran i Ifakat walczyły o uratowanie zamówienia w pracowni bez pieniędzy dla ludzi. Wielka Pani poprzysięgła Korhanom zemstę, po czym bandyci Abidina przeprowadzili brutalny nalot i ostrzelali rezydencję. W krwawej jatce ucierpieli Ferit i Seyran, a ranna Suna znalazła się na granicy życia i śmierci.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 304

Cała rodzina Korhanów w ogromnym napięciu koczuje na szpitalnym korytarzu, z przerażeniem wyczekując jakichkolwiek informacji o wyniku skomplikowanej operacji postrzelonej Suny. Choć po wielu godzinach lekarze przekazują bliskim radosną wiadomość, że sam zabieg zakończył się sukcesem, to stan pacjentki wciąż jest krytyczny, a dodatkowo medicy ujawniają wstrząsający fakt – podczas operacji odkryto, że Suna spodziewa się dziecka.

Abidin dowiaduje się o postrzeleniu ukochanej i ogarnięty wściekłością oskarża o ten dramat Karama, po czym wbrew kategorycznemu sprzeciwowi Wielkiej Pani postanawia za wszelką cenę przedostać się do szpitala. Mężczyzna niepostrzeżenie pojawia się w placówce, gdzie spotyka Gulgun i dowiaduje się od niej o ciąży Suny, co całkowicie druzgoce jego serce i zmusza go do załamanego, samotnego odwrotu.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we środę, 3 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 304 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet