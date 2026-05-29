Złoty chłopak, odcinek 304: Abidin dowiaduje się, że Suna jest w ciąży i buntuje się przeciwko Wielkiej Pani [ZDJĘCIA]

W poprzednim odcinku (303) Ferit wzmocnił ochronę domu, a Seyran i Ifakat walczyły o uratowanie zamówienia w pracowni bez pieniędzy dla ludzi. Wielka Pani poprzysięgła Korhanom zemstę, po czym bandyci Abidina przeprowadzili brutalny nalot i ostrzelali rezydencję. W krwawej jatce ucierpieli Ferit i Seyran, a ranna Suna znalazła się na granicy życia i śmierci.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 304
Cała rodzina Korhanów w ogromnym napięciu koczuje na szpitalnym korytarzu, z przerażeniem wyczekując jakichkolwiek informacji o wyniku skomplikowanej operacji postrzelonej Suny. Choć po wielu godzinach lekarze przekazują bliskim radosną wiadomość, że sam zabieg zakończył się sukcesem, to stan pacjentki wciąż jest krytyczny, a dodatkowo medicy ujawniają wstrząsający fakt – podczas operacji odkryto, że Suna spodziewa się dziecka.
Abidin dowiaduje się o postrzeleniu ukochanej i ogarnięty wściekłością oskarża o ten dramat Karama, po czym wbrew kategorycznemu sprzeciwowi Wielkiej Pani postanawia za wszelką cenę przedostać się do szpitala. Mężczyzna niepostrzeżenie pojawia się w placówce, gdzie spotyka Gulgun i dowiaduje się od niej o ciąży Suny, co całkowicie druzgoce jego serce i zmusza go do załamanego, samotnego odwrotu.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we środę, 3 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 304 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet