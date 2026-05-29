Złoty chłopak, odcinek 304: Abidin dowiaduje się, że Suna jest w ciąży i buntuje się przeciwko Wielkiej Pani [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-29 13:01

Ranna w strzelaninie Suna trafi na stół operacyjny, a lekarze przekażą rodzinie, że dziewczyna jest w ciąży. Na wieść o tragedii Abidin zbuntuje się przeciwko zakazowi Wielkiej Pani i wtargnie do szpitala, gdzie Gulgun wyjawi mu prawdę o dziecku, co doszczętnie go załamie. Zobacz te niesamowite momenty w środę, 3 czerwca. Zapraszamy do czytania streszczeń i oglądania serialu.

W poprzednim odcinku (303) Ferit wzmocnił ochronę domu, a Seyran i Ifakat walczyły o uratowanie zamówienia w pracowni bez pieniędzy dla ludzi. Wielka Pani poprzysięgła Korhanom zemstę, po czym bandyci Abidina przeprowadzili brutalny nalot i ostrzelali rezydencję. W krwawej jatce ucierpieli Ferit i Seyran, a ranna Suna znalazła się na granicy życia i śmierci.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 304

Cała rodzina Korhanów w ogromnym napięciu koczuje na szpitalnym korytarzu, z przerażeniem wyczekując jakichkolwiek informacji o wyniku skomplikowanej operacji postrzelonej Suny. Choć po wielu godzinach lekarze przekazują bliskim radosną wiadomość, że sam zabieg zakończył się sukcesem, to stan pacjentki wciąż jest krytyczny, a dodatkowo medicy ujawniają wstrząsający fakt – podczas operacji odkryto, że Suna spodziewa się dziecka.

Abidin dowiaduje się o postrzeleniu ukochanej i ogarnięty wściekłością oskarża o ten dramat Karama, po czym wbrew kategorycznemu sprzeciwowi Wielkiej Pani postanawia za wszelką cenę przedostać się do szpitala. Mężczyzna niepostrzeżenie pojawia się w placówce, gdzie spotyka Gulgun i dowiaduje się od niej o ciąży Suny, co całkowicie druzgoce jego serce i zmusza go do załamanego, samotnego odwrotu.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we środę, 3 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 304 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
