W poprzednim odcinku (301) Ferit w przypływie furii postrzelił Karama w kryjówce Abidina, co doprowadziło do eskalacji konfliktu z mafią. Halis błagał Seyran o ratowanie psychiki męża, podczas gdy uwolniona Ifakat wpadła w histerię. Kobieta obwiniła Sunę o swoje tortury i żądała wydania jej oprawcom. Aby zapobiec rzezi w rezydencji, Ferit podjął drastyczną decyzję i zmusił Sunę do natychmiastowego odejścia z domu.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 302
Po brutalnym napadzie na Ifakat w posiadłości Korhanów wybucha potężny chaos, który paraliżuje dotychczasowe życie mieszkańców. Ferit coraz bardziej zamyka się w sobie, odmawia współpracy z bliskimi i ogarnięty nienawiścią zaczyna na własną rękę planować krwawy odwet na zdradzieckim Abidinie.
W tym samym czasie zdesperowana Suna decyduje się na samotną wyprawę do kryjówki męża, wierząc, że zdoła powstrzymać eskalację konfliktu i ocalić swoją rodzinę, choć wszyscy domownicy drżą o jej bezpieczeństwo.
Seyran przypadkowo odkrywa porażające fakty o stanie rodzimego imperium i dowiaduje się, że firma ma katastrofalne problemy finansowe, przez co brakuje środków na bieżące wypłaty dla pracowników.
Co więcej, Ferit, Kazim oraz Orhan łączą siły i w tajemnicy przed resztą rodziny przygotowują ryzykowną, zbrojną akcję mającą na celu odbicie przetrzymywanej Suny z rąk bandytów.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 1 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 302 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet