W poprzednim odcinku (301) Ferit w przypływie furii postrzelił Karama w kryjówce Abidina, co doprowadziło do eskalacji konfliktu z mafią. Halis błagał Seyran o ratowanie psychiki męża, podczas gdy uwolniona Ifakat wpadła w histerię. Kobieta obwiniła Sunę o swoje tortury i żądała wydania jej oprawcom. Aby zapobiec rzezi w rezydencji, Ferit podjął drastyczną decyzję i zmusił Sunę do natychmiastowego odejścia z domu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 302

Po brutalnym napadzie na Ifakat w posiadłości Korhanów wybucha potężny chaos, który paraliżuje dotychczasowe życie mieszkańców. Ferit coraz bardziej zamyka się w sobie, odmawia współpracy z bliskimi i ogarnięty nienawiścią zaczyna na własną rękę planować krwawy odwet na zdradzieckim Abidinie.

W tym samym czasie zdesperowana Suna decyduje się na samotną wyprawę do kryjówki męża, wierząc, że zdoła powstrzymać eskalację konfliktu i ocalić swoją rodzinę, choć wszyscy domownicy drżą o jej bezpieczeństwo.

Seyran przypadkowo odkrywa porażające fakty o stanie rodzimego imperium i dowiaduje się, że firma ma katastrofalne problemy finansowe, przez co brakuje środków na bieżące wypłaty dla pracowników.

Co więcej, Ferit, Kazim oraz Orhan łączą siły i w tajemnicy przed resztą rodziny przygotowują ryzykowną, zbrojną akcję mającą na celu odbicie przetrzymywanej Suny z rąk bandytów.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 1 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 302 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet