Dominika Suchecka zdradza losy Natalki w "M jak miłość". Finał strzelaniny i ślub z Adamem

Sylwia Fiutkowska
2026-05-22 16:24

Fani serialu "M jak miłość" mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ grana przez Dominikę Suchecką Natalka na pewno pojawi się w jesiennej ramówce. Główna bohaterka uniknie najgorszego podczas mrożącej krew w żyłach strzelaniny na posesji Mikołaja, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Policjantka przetrwa trudną konfrontację z uzbrojoną Darią, graną przez Adę Chełmińską. Gwiazda produkcji opublikowała ostatnio w mediach społecznościowych zakulisową relację z planu zdjęciowego. Czujni obserwatorzy błyskawicznie wyłapali tam pewien drobny niuans, który podaje w wątpliwość planowane małżeństwo policjantki z Adamem, granym przez Patryka Szwichtenberga.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe

Natalka przeżyje strzelaninę w finale "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną

Fani mają już pewność, że postać Natalki powróci po wakacjach. Policjantka wyjdzie cało z groźnej strzelaniny na terenie posesji Mikołaja, która zostanie wyemitowana w 1936 odcinku zamykającym obecną serię. Właśnie tam funkcjonariuszka podejmie próbę powstrzymania uzbrojonej Darii.

Mundurowa zdoła obezwładnić dawną partnerkę Lipińskiego i wezwie wsparcie, jednak napastniczka zdoła się wyrwać. Natalka znajdzie się w pułapce podczas szarpaniny z rywalką, co poskutkuje wystrzałem. Mimo tak dramatycznego zdarzenia narzeczona Adama wróci po przerwie wakacyjnej.

M jak miłość. Natalka przeżyje strzelaninę, ale nie wyjdzie za Adama w nowym sezonie? Jeden szczegół zwraca uwagę
Zaskakujące losy Natalki i Adama Karskiego po przerwie wakacyjnej

Obecność Dominiki Sucheckiej podczas kręcenia kolejnych epizodów dobitnie udowadnia, że jej telewizyjna postać uniknie najgorszego scenariusza, a fani nadal będą śledzić jej zawiłą historię. Widzów z pewnością zainteresuje przede wszystkim sprawa hucznie planowanego małżeństwa z Adamem, ponieważ w ostatnich odcinkach bieżącej serii policjantka aż trzy razy odwoła tę ceremonię.

Wiele wskazuje na to, że w jesiennej ramówce decyzja policjantki pozostanie nieugięta. Gwiazda formatu udostępniła w internecie kolejny kadr z telewizyjnego planu zdjęciowego. Dołączony przez artystkę specyficzny wpis mocno sugeruje całkowite zrezygnowanie z uroczystości zaślubin z narzeczonym.

- Panna Mostowiak melduje się 💆‍♀️ @mjakmilosc.official - napisała krótko Dominika Suchecka.

Natalka i Adam z "M jak miłość" jednak nie wezmą ślubu w nowym sezonie?

Użycie rodowego określenia przez gwiazdę to jasny sygnał na temat anulowania małżeństwa z Karskim w nadchodzących epizodach. Bohaterka mogłaby zrezygnować ze zmiany danych, jednak dotychczasowe tradycje z tego formatu zazwyczaj nakazywały żonom przyjmowanie nazwiska partnera.

Widzowie mogą przypuszczać, że powakacyjne odcinki nie przyniosą żadnej zmiany stanu cywilnego policjantki. Fani spekulują, czy ta zaskakująca decyzja będzie mogła mieć związek z niedawnymi i bardzo niebezpiecznymi incydentami. Dalsze losy miłosnego trójkąta z Adamem i Mikołajem w rolach głównych zostaną zaprezentowane po zakończeniu letniej przerwy.

