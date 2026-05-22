Magdalena Turczeniewicz w nowej odsłonie. Aktorka "M jak miłość" przeszła metamorfozę

Magdalena Turczeniewicz w "M jak miłość" zaskoczy nową fryzurą

Telewidzowie śledzący losy bohaterów "M jak miłość" po letniej przerwie dostrzegą ogromną zmianę w wyglądzie Martyny Wysockiej. Producenci uspokajają jednak, że w postać lekarki wciąż będzie wcielać się Magdalena Turczeniewicz, a metamorfoza będzie dotyczyć wyłącznie kwestii wizerunkowych. Na twarzy bohaterki zagości wreszcie bardzo promienny uśmiech.

Zmiana dotyczy przede wszystkim uczesania, co wpłynie na całkowity odbiór tej postaci. Dotychczas widzowie telewizyjnej Dwójki przywykli do tego, że Martyna nosiła długie i bardzo ciemne włosy, co jesienią ulegnie diametralnej zmianie, znacząco utrudniając szybkie rozpoznanie lekarki na ekranie.

Nowy wizerunek Wysockiej w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej

Po powrocie na antenę Wysocka zaprezentuje się w znacznie krótszym cięciu. Odświeżony wygląd zdecydowanie doda serialowej lekarce mnóstwo uroku, a radosne usposobienie będzie bezpośrednio powiązane z jej życiem uczuciowym i rosnącym zaangażowaniem w relację z Jakubem, którego gra Krzysztof Kwiatkowski.

Fani produkcji zastanawiają się obecnie, czy to właśnie Karski jest bezpośrednim powodem tych pozytywnych zmian. Widzowie liczą, że odświeżony wygląd bohaterki zwiastuje nowy etap w jej życiu, a radosny uśmiech oznacza długofalowe szczęście i stabilizację po wielu dotychczasowych życiowych zawirowaniach.

Fani "M jak miłość" oceniają szanse na związek Martyny i Jakuba

Entuzjaści hitu TVP są przekonani o szczęśliwym finale tego wątku, co tłumnie wyrazili pod internetowym wpisem odmienionej artystki na Instagramie. Sama Magdalena Turczeniewicz podsyciła te domysły, publikując zakulisowe fotografie prosto z planu, co natychmiast wywołało falę domysłów i radosnych spekulacji.

Na swoim instagramowym profilu Magdalena Turczeniewicz zamieściła wpis brzmiący: „Nagrywamy nowy sezon @mjakmilosc.official 😎 Dużo się dzieje!!!❤️", opatrując nim najnowsze zdjęcie ze studia nagraniowego.

W sekcji komentarzy błyskawicznie wywiązała się dyskusja, w której jedna z obserwatorek napisała: „😍❤️Mam nadzieję,że Martyna w końcu odnajdzie miłość,szczęście i spokój u boku...Kuby❤️❤️❤️". Artystka zareagowała na te słowa, odpowiadając zwięźle za pomocą emotikon: „✊️❤️".

Pozostali internauci również zaczęli publikować masowo swoje opinie: „Uwielbiam postać Martyny. Mam nadzieję, że będą razem z Kuba para. Oboje zasługują na szczęście. ❤️".

Kolejne głosy wsparcia dla ulubieńców brzmiały krótko: „😮😮😮 wow ! Team Martyna & Kuba.".

W dyskusji pojawiały się też dłuższe refleksje fanek: „Ja polubiłam postać Martyny ❤️powinna być z Jakubem ❤️może tak rozwinie się ten wątek 😍".

Sympatii do ekranowego duetu dowodziły również wpisy o treści: „Martyna i Jakub ❤️‍🔥 wciąż na Was liczę 🫣".

Wielbiciele formatu nie ukrywali swoich wielkich oczekiwań wobec przyszłych odcinków: „Mam nadzieję że Martyna i Jakub się do siebie zbliżą 🔥❤️".

Zestawienie pochlebnych reakcji zamykał krótki komentarz: „Oby Martyna była z Kuba! Trzymam kciuki❤️.".

Radosne nastawienie Martyny Wysockiej sugeruje, że jesienne odcinki mogą przynieść przełom w jej relacji z Jakubem Karskim. Mężczyzna pozostaje jednak całkowicie nieświadomy posiadania dziecka ze swoją byłą żoną Kasią, w którą wciela się Paulina Lasota, a matka dziewczynki z pewnością zrobi wszystko, by ochronić tę wielką tajemnicę.