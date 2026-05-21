Złoty chłopak, odcinek 300: Porwana Ifakat zostaje poddana torturom. To zemsta Abidina i jego brata Karama [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-21 15:20

zdemaskowany Abidin połączy siły ze swoim nowo poznanym bratem, Karamem, i wspólnie dokonają brutalnego porwania Ifakat, poddając ją potwornym torturom. Halis, zdając sobie sprawę z bezwzględności przeciwników, kategorycznie zabroni wszystkim domownikom opuszczania posiadłości, ostrzegając przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Przeżyj te chwile w czwartek, 28 maja, a dodatkowo zapoznaj się z naszymi streszczeniami.

W poprzednim odcinku (299) Halis pogodził się z Feritem i udał się do Wielkiej Pani po dokumenty zastawu. Odkryto, że Abidin to syn Wielkiej Pani, który szpiegował Korhanów, a Suna odeszła od niego i została w posiadłości holdingu.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 300

Abidin podejmuje ostatnią, dramatyczną próbę uratowania swojego małżeństwa i próbuje odzyskać Sunę, jednak kobieta nie chce mieć z nim nic wspólnego po ujawnieniu jego matactw. W międzyczasie Wielka Pani oficjalnie przedstawia Abidinowi jego rodzonego brata Karama, co popycha byłego ochroniarza w stronę mrocznej ścieżki i bezwzględnej walki z dotychczasowymi pracodawcami.

Halis oficjalnie ostrzega całą rodzinę, że bezwzględny wróg zacznie teraz uderzać bezpośrednio w jego najbliższych, po czym wprowadza absolutny zakaz opuszczania terenu posiadłości dla wszystkich krewnych. Na reakcję bandytów nie trzeba długo czekać – Karam i Abidin podstępem porywają Ifakat, która zostaje uwięziona i poddana okrutnym torturom, mającym zmusić klan Korhanów do pełnego posłuszeństwa.

Złoty chłopak, odcinek 300
Galeria zdjęć 15

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 28 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 300 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Sonda
Najlepszy turecki serial to...
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale