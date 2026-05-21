Spis treści
W poprzednim odcinku (299) Halis pogodził się z Feritem i udał się do Wielkiej Pani po dokumenty zastawu. Odkryto, że Abidin to syn Wielkiej Pani, który szpiegował Korhanów, a Suna odeszła od niego i została w posiadłości holdingu.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 300
Abidin podejmuje ostatnią, dramatyczną próbę uratowania swojego małżeństwa i próbuje odzyskać Sunę, jednak kobieta nie chce mieć z nim nic wspólnego po ujawnieniu jego matactw. W międzyczasie Wielka Pani oficjalnie przedstawia Abidinowi jego rodzonego brata Karama, co popycha byłego ochroniarza w stronę mrocznej ścieżki i bezwzględnej walki z dotychczasowymi pracodawcami.
Halis oficjalnie ostrzega całą rodzinę, że bezwzględny wróg zacznie teraz uderzać bezpośrednio w jego najbliższych, po czym wprowadza absolutny zakaz opuszczania terenu posiadłości dla wszystkich krewnych. Na reakcję bandytów nie trzeba długo czekać – Karam i Abidin podstępem porywają Ifakat, która zostaje uwięziona i poddana okrutnym torturom, mającym zmusić klan Korhanów do pełnego posłuszeństwa.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 28 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 300 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet