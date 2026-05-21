W poprzednim odcinku (299) Halis pogodził się z Feritem i udał się do Wielkiej Pani po dokumenty zastawu. Odkryto, że Abidin to syn Wielkiej Pani, który szpiegował Korhanów, a Suna odeszła od niego i została w posiadłości holdingu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 300

Abidin podejmuje ostatnią, dramatyczną próbę uratowania swojego małżeństwa i próbuje odzyskać Sunę, jednak kobieta nie chce mieć z nim nic wspólnego po ujawnieniu jego matactw. W międzyczasie Wielka Pani oficjalnie przedstawia Abidinowi jego rodzonego brata Karama, co popycha byłego ochroniarza w stronę mrocznej ścieżki i bezwzględnej walki z dotychczasowymi pracodawcami.

Halis oficjalnie ostrzega całą rodzinę, że bezwzględny wróg zacznie teraz uderzać bezpośrednio w jego najbliższych, po czym wprowadza absolutny zakaz opuszczania terenu posiadłości dla wszystkich krewnych. Na reakcję bandytów nie trzeba długo czekać – Karam i Abidin podstępem porywają Ifakat, która zostaje uwięziona i poddana okrutnym torturom, mającym zmusić klan Korhanów do pełnego posłuszeństwa.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 28 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 300 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet