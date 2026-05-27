Złoty chłopak, odcinek 299: Korhanowie dali się oszukać. Abidin realizował swój okrutny plan [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-27 17:41

Na jaw wyjdzie pilnie strzeżona tajemnica – Abidin to w rzeczywistości biologiczny syn Wielkiej Pani, który przez cały czas potajemnie spiskował i działał przeciwko klanowi Korhanów. W tym samym czasie dojdzie do wielkiego pojednania Halisa z Feritem, a senior rodu natychmiast ruszy do swojej rywalki, by siłą odebrać dokumenty zastawu posiadłości. Zobacz te wydarzenia w środę, 27 maja. Zachęcamy również do czytania naszych streszczeń, aby poznać szczegółowo sytuację bohaterów.

W poprzednim odcinku (298) Seyran przerwała intymne spotkanie Suny i pijanego Ferita. Suna po kłótni z Abidinem zażądała rozwodu, natomiast Naci wymknął się gangsterom, dotarł do Halisa i przekazał seniorowi rodu obciążające dowody przeciwko Wielkiej Pani.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 299

Między Halisem a Feritem dochodzi w końcu do szczerego pojednania, a zjednoczeni mężczyźni postanawiają natychmiast uderzyć w przeciwnika, wykorzystując nową wiedzę. Senior rodu osobiście udaje się z wizytą do Wielkiej Pani, aby bezkompromisowo zażądać zwrotu dokumentów dotyczących zastawu hipotecznego rezydencji, chcąc raz na zawsze ukrócić jej finansowy szantaż.

Na światło dzienne wychodzi głęboko skrywana, wstrząsająca prawda o przeszłości wiernego dotąd pracownika – okazuje się, że Abidin jest rodzonym synem Wielkiej Pani i z premedytacją działał na niekorzyść Korhanom. W obliczu tych wydarzeń Suna utwierdza się w swoim przekonaniu, ostatecznie porzuca zdradzieckiego męża i decyduje się na stałe zamieszkać w rezydencji u boku swojej rodziny.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 27 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 299 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
