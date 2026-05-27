Spis treści
W poprzednim odcinku (298) Seyran przerwała intymne spotkanie Suny i pijanego Ferita. Suna po kłótni z Abidinem zażądała rozwodu, natomiast Naci wymknął się gangsterom, dotarł do Halisa i przekazał seniorowi rodu obciążające dowody przeciwko Wielkiej Pani.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 299
Między Halisem a Feritem dochodzi w końcu do szczerego pojednania, a zjednoczeni mężczyźni postanawiają natychmiast uderzyć w przeciwnika, wykorzystując nową wiedzę. Senior rodu osobiście udaje się z wizytą do Wielkiej Pani, aby bezkompromisowo zażądać zwrotu dokumentów dotyczących zastawu hipotecznego rezydencji, chcąc raz na zawsze ukrócić jej finansowy szantaż.
Na światło dzienne wychodzi głęboko skrywana, wstrząsająca prawda o przeszłości wiernego dotąd pracownika – okazuje się, że Abidin jest rodzonym synem Wielkiej Pani i z premedytacją działał na niekorzyść Korhanom. W obliczu tych wydarzeń Suna utwierdza się w swoim przekonaniu, ostatecznie porzuca zdradzieckiego męża i decyduje się na stałe zamieszkać w rezydencji u boku swojej rodziny.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 27 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 299 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet