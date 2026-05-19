Złoty chłopak, odcinek 298: Szokujące sceny z Suną i Feritem. Seyran wkracza w najgorszym momencie [ZDJĘCIA]

W poprzednim odcinku (297) Ferit oskarżył Wielką Panią o kradzież, za co Halis wyrzucił go z rezydencji i oddał stery holdingu Seyran. Rozgoryczony chłopak upił się i poprosił o pomoc Sunę, która potajemnie wymknęła się w nocy z domu, zostawiając szukającego jej Abidina.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 298

Suna odnajduje pijanego Ferita i stara się udzielić mu wsparcia w trudnych chwilach, jednak sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy między szwagrami dochodzi do niespodziewanych zwierzeń, które przerywa nagłe pojawienie się zszokowanej Seyran. Ten incydent oraz narastający od dawna kryzys domowy owocują kolejną potężną kłótnią Suny z Abidinem, po której dumna kobieta podejmuje ostateczną decyzję o wniesieniu pozwu o rozwód.

Ludzie Wielkiej Pani rozpoczynają bezwzględne polowanie na Naciego, obawiając się, że mężczyzna ujawni ich sekrety, jednak ten wykazuje się sprytem i sam zgłasza się po protekcję do Halisa Korhana. Naci decyduje się na pełną współpracę i przekazuje seniorowi rodu bezsporne dowody obciążające jego dotychczasową szefową, co całkowicie zmienia spojrzenie Halisa na całą sytuację, a także plany związane z walką o majątek rodu.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 26 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 298 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet