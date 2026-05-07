Złoty chłopak, odcinek 290: Orhan dowiaduje się o zdradzie Betul. Podejmuje szokującą decyzję w sprawie jej dziecka

W poprzednim odcinku (298) Halis Korhan ogłosił Ferita nowym liderem klanu i przekazał mu rodowy pierścień. Decyzja ta wywołała euforię w rodzinie, ale doprowadziła do konfliktu z Abidinem. Mąż Suny poczuł się pominięty i uznał, że przyjaciel wykorzystuje go jedynie do brudnej roboty, co podważyło ich dotychczasową lojalność. Jednocześnie wyszło na jaw, że Betul sfałszowała testy DNA i podmieniła próbki krwi, aby zatrzymać przy sobie Orhana. W rezydencji wybuchł skandal, a Suna zdecydowała się potajemnie wesprzeć biznesowe plany Ferita wbrew woli męża. W tym samym czasie Esme otrzymała propozycję współpracy, która otworzyła przed nią szansę na uniezależnienie się od Kazima.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 290

Ferit coraz śmielej planuje przyszłość i naciska na Seyran, by zdecydowali się na dziecko, nie przyjmując do wiadomości, że jego ukochana psychicznie nie czuje się jeszcze gotowa na tak odpowiedzialny krok. W tym samym czasie Orhan dokonuje bolesnego odkrycia i dowiaduje się, że syn Betul nie jest jego biologicznym potomkiem, jednak ku zaskoczeniu wszystkich, decyduje się zachować tę wiedzę dla siebie i wychować chłopca jako Korhana, by uniknąć kolejnego publicznego skandalu.

Suna, przerażona możliwą reakcją Abidina, błaga Ferita o całkowitą dyskrecję w sprawie zastawienia ich domu pod zastaw, bojąc się, że prawda o ich finansowych problemach zniszczy jej małżeństwo. Ferit natomiast inwestuje ogromne środki w zakup kamieni szlachetnych do swojego autorskiego projektu, mającego być nowym otwarciem dla firmy. Spokój Kazima zostaje przerwany, gdy Esme odkrywa manipulacje w domowych rachunkach i urządza mężowi potężną awanturę, oskarżając go o okradanie rodziny.

12

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 14 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 290 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet