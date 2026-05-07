Złoty chłopak, odcinek 290: Orhan dowiaduje się o zdradzie Betul. Podejmuje szokującą decyzję w sprawie jej dziecka

W poprzednim odcinku (298) Halis Korhan ogłosił Ferita nowym liderem klanu i przekazał mu rodowy pierścień. Decyzja ta wywołała euforię w rodzinie, ale doprowadziła do konfliktu z Abidinem. Mąż Suny poczuł się pominięty i uznał, że przyjaciel wykorzystuje go jedynie do brudnej roboty, co podważyło ich dotychczasową lojalność. Jednocześnie wyszło na jaw, że Betul sfałszowała testy DNA i podmieniła próbki krwi, aby zatrzymać przy sobie Orhana. W rezydencji wybuchł skandal, a Suna zdecydowała się potajemnie wesprzeć biznesowe plany Ferita wbrew woli męża. W tym samym czasie Esme otrzymała propozycję współpracy, która otworzyła przed nią szansę na uniezależnienie się od Kazima.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 290
Ferit coraz śmielej planuje przyszłość i naciska na Seyran, by zdecydowali się na dziecko, nie przyjmując do wiadomości, że jego ukochana psychicznie nie czuje się jeszcze gotowa na tak odpowiedzialny krok. W tym samym czasie Orhan dokonuje bolesnego odkrycia i dowiaduje się, że syn Betul nie jest jego biologicznym potomkiem, jednak ku zaskoczeniu wszystkich, decyduje się zachować tę wiedzę dla siebie i wychować chłopca jako Korhana, by uniknąć kolejnego publicznego skandalu.
Suna, przerażona możliwą reakcją Abidina, błaga Ferita o całkowitą dyskrecję w sprawie zastawienia ich domu pod zastaw, bojąc się, że prawda o ich finansowych problemach zniszczy jej małżeństwo. Ferit natomiast inwestuje ogromne środki w zakup kamieni szlachetnych do swojego autorskiego projektu, mającego być nowym otwarciem dla firmy. Spokój Kazima zostaje przerwany, gdy Esme odkrywa manipulacje w domowych rachunkach i urządza mężowi potężną awanturę, oskarżając go o okradanie rodziny.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 14 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 290 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet