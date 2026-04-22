Złoty chłopak, odcinek 278: Betul chce sfałszować testy na ojcostwo! Kto naprawdę jest ojcem jej dziecka?

W poprzednim odcinku (277) Betul dowiedziała się, że urodzi syna, a Suna pogodziła się z Abidinem. Gulgun próbowała potrząsnąć Feritem, by ten w końcu zdecydował, co czuje do Diyar i Seyran, uświadamiając mu, że jego niezdecydowanie rani wszystkich wokół.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 278

Orhan i Betul oficjalnie ogłaszają, że spodziewają się syna, któremu chcą nadać imię zmarłego Fuata, co wywołuje wściekłość Ferita, traktującego to jako brak szacunku dla pamięci brata. Równolegle narasta konflikt między Feritem a Seyran – dziewczyna ma dość jego ciągłego lawirowania i jawnie wyrzuca mu, że nie potrafi odciąć się od Diyar.

Betul potajemnie spotyka się z Tayfunem i wyznaje mu, że to on jest biologicznym ojcem dziecka. Wspólnie planują podmianę próbek krwi, by oszukać Orhana podczas zbliżającego się testu na ojcostwo. Spokój rodziny zostaje jednak brutalnie przerwany, gdy Diyar zostaje postrzelona i w ciężkim stanie twierdzi, że sprawcą jest mściwy Sinan.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 28 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 278 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet