Złoty chłopak, odcinek 273: Koniec złudzeń. Ferit wreszcie przyznaje z kim chce spędzić życie

W poprzednim odcinku (272) Ilyas zablokował ślub Ferita, żądając usunięcia Seyran z domu. Abidin zaczął wywierać presję na rodzinie Korhanów, aby odzyskać majątek, a Seyran starała się chronić Halisa przed skutkami skandalu. W rezydencji pojawił się szpieg – Aysen zaczęła współpracować z niebezpiecznym Sinanem.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 273

Bolesna konfrontacja byłych małżonków - Seyran przyciska Ferita do muru, domagając się szczerości. Choć emocje są widoczne gołym okiem, chłopak twardo deklaruje, że ich czas minął i zamierza związać się z Diyar.

Starcie rywalek - Diyar nie zamierza bezczynnie czekać i decyduje się na bezpośrednią rozmowę z Seyran, chcąc raz na zawsze wyjaśnić kwestię Ferita. Tymczasem Gulgun i Esme próbują zrozumieć ból swoich dzieci.

Bunt i groźby - Abidin zapowiada, że jeśli Korhanowie nie oddadzą rezydencji po dobroci, wróci z policją. Esme próbuje siłą zabrać Seyran do Antep, by oszczędzić jej cierpienia, ale dziewczyna ogłasza walkę o Ferita do samego końca.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 21 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 273 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet