Złoty chłopak, odcinek 273: Koniec złudzeń. Ferit wreszcie przyznaje z kim chce spędzić życie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-14 16:29

Nadchodzi czas ostatecznych konfrontacji! Seyran zmusza Ferita do wyznania prawdy o jego uczuciach, ale odpowiedź chłopaka łamie jej serce. To jednak nie koniec – pewna siebie Diyar postanawia osobiście rozmówić się z rywalką. Gdy Abidin grozi najściem policji, Esme podejmuje desperacką próbę wywiezienia córki do Antep. Seyran stawia jednak opór i ogłasza wszystkim, że ślubu Ferita nie będzie! Zapraszamy przed telewizory we wtorek, 21 kwietnia. Nie przegapcie żadnego szczegółu tej intrygi i czytajcie nasze streszczenia!

Złoty chłopak, odcinek 273
Złoty chłopak, odcinek 273 Złoty chłopak, odcinek 273 Złoty chłopak, odcinek 273 Złoty chłopak, odcinek 273
W poprzednim odcinku (272) Ilyas zablokował ślub Ferita, żądając usunięcia Seyran z domu. Abidin zaczął wywierać presję na rodzinie Korhanów, aby odzyskać majątek, a Seyran starała się chronić Halisa przed skutkami skandalu. W rezydencji pojawił się szpieg – Aysen zaczęła współpracować z niebezpiecznym Sinanem.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 273

Bolesna konfrontacja byłych małżonków - Seyran przyciska Ferita do muru, domagając się szczerości. Choć emocje są widoczne gołym okiem, chłopak twardo deklaruje, że ich czas minął i zamierza związać się z Diyar.

Starcie rywalek - Diyar nie zamierza bezczynnie czekać i decyduje się na bezpośrednią rozmowę z Seyran, chcąc raz na zawsze wyjaśnić kwestię Ferita. Tymczasem Gulgun i Esme próbują zrozumieć ból swoich dzieci.

Bunt i groźby - Abidin zapowiada, że jeśli Korhanowie nie oddadzą rezydencji po dobroci, wróci z policją. Esme próbuje siłą zabrać Seyran do Antep, by oszczędzić jej cierpienia, ale dziewczyna ogłasza walkę o Ferita do samego końca.

Złoty chłopak, odcinek 273
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 21 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 273 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
