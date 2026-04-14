Złoty chłopak, odcinek 273: Koniec złudzeń. Ferit wreszcie przyznaje z kim chce spędzić życie

Spis treści
W poprzednim odcinku (272) Ilyas zablokował ślub Ferita, żądając usunięcia Seyran z domu. Abidin zaczął wywierać presję na rodzinie Korhanów, aby odzyskać majątek, a Seyran starała się chronić Halisa przed skutkami skandalu. W rezydencji pojawił się szpieg – Aysen zaczęła współpracować z niebezpiecznym Sinanem.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 273
Bolesna konfrontacja byłych małżonków - Seyran przyciska Ferita do muru, domagając się szczerości. Choć emocje są widoczne gołym okiem, chłopak twardo deklaruje, że ich czas minął i zamierza związać się z Diyar.
Starcie rywalek - Diyar nie zamierza bezczynnie czekać i decyduje się na bezpośrednią rozmowę z Seyran, chcąc raz na zawsze wyjaśnić kwestię Ferita. Tymczasem Gulgun i Esme próbują zrozumieć ból swoich dzieci.
Bunt i groźby - Abidin zapowiada, że jeśli Korhanowie nie oddadzą rezydencji po dobroci, wróci z policją. Esme próbuje siłą zabrać Seyran do Antep, by oszczędzić jej cierpienia, ale dziewczyna ogłasza walkę o Ferita do samego końca.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 21 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 273 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet