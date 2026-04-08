Złoty chłopak, odcinek 269: Prawda wychodzi na jaw! Kto jest zamieszany w morderstwo rodziców Abidina?

W poprzednim odcinku (268) Kazim zebrał wszystkich na tarasie rezydencji i publicznie oświadczył się Esme, ujawniając, że jest ona w ciąży. W trakcie spotkania wrócił Halis, co wywołało napięcie, a dziadek Diyar oskarżył Ferita o sprowadzenie Seyran do rezydencji mimo planowanego ślubu z jego wnuczką. Kłótnia między rodzinami doprowadziła do pogorszenia stanu zdrowia Halisa, a Abidin zapowiedział, że ma z nim rachunki do wyrównania.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 269

Seyran nocą szuka Ferita w rezydencji. Abidin domaga się od Halisa prawdy o śmierci swoich rodziców. Ferit odkrywa, że za tragedię sprzed lat odpowiada Latif. Seyran zapewnia dziadków Diyar, że Ferit jest dobrym człowiekiem i naprawdę kocha ich wnuczkę. Suna namawia Abidina, by nie myślał o zemście, tylko spróbował porozmawiać z Halisem.

13

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 15 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 269 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet