Złoty chłopak, odcinek 269: Prawda wychodzi na jaw! Kto jest zamieszany w morderstwo rodziców Abidina?

W poprzednim odcinku (268) Kazim zebrał wszystkich na tarasie rezydencji i publicznie oświadczył się Esme, ujawniając, że jest ona w ciąży. W trakcie spotkania wrócił Halis, co wywołało napięcie, a dziadek Diyar oskarżył Ferita o sprowadzenie Seyran do rezydencji mimo planowanego ślubu z jego wnuczką. Kłótnia między rodzinami doprowadziła do pogorszenia stanu zdrowia Halisa, a Abidin zapowiedział, że ma z nim rachunki do wyrównania.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 269
Seyran nocą szuka Ferita w rezydencji. Abidin domaga się od Halisa prawdy o śmierci swoich rodziców. Ferit odkrywa, że za tragedię sprzed lat odpowiada Latif. Seyran zapewnia dziadków Diyar, że Ferit jest dobrym człowiekiem i naprawdę kocha ich wnuczkę. Suna namawia Abidina, by nie myślał o zemście, tylko spróbował porozmawiać z Halisem.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 15 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 269 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet