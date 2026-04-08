Złoty chłopak, odcinek 269: Prawda wychodzi na jaw! Kto jest zamieszany w morderstwo rodziców Abidina?

Joanna Dembek
2026-04-08 13:25

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego epizodu - 269 - i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg już 15 kwietnia 2026. Zobaczysz jak Abidin konfrontuje się z Halisem, a Ferit odkrywa tragedię sprzed lat.

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku (268) Kazim zebrał wszystkich na tarasie rezydencji i publicznie oświadczył się Esme, ujawniając, że jest ona w ciąży. W trakcie spotkania wrócił Halis, co wywołało napięcie, a dziadek Diyar oskarżył Ferita o sprowadzenie Seyran do rezydencji mimo planowanego ślubu z jego wnuczką. Kłótnia między rodzinami doprowadziła do pogorszenia stanu zdrowia Halisa, a Abidin zapowiedział, że ma z nim rachunki do wyrównania.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 269

Seyran nocą szuka Ferita w rezydencji. Abidin domaga się od Halisa prawdy o śmierci swoich rodziców. Ferit odkrywa, że za tragedię sprzed lat odpowiada Latif. Seyran zapewnia dziadków Diyar, że Ferit jest dobrym człowiekiem i naprawdę kocha ich wnuczkę. Suna namawia Abidina, by nie myślał o zemście, tylko spróbował porozmawiać z Halisem.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 15 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 269 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
