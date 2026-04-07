Złoty chłopak, odcinki 267-268: Seyran wprowadza się do Korhanów, a Kazim oświadcza się ciężarnej Esme

W poprzednim odcinku (266) Seyran w szpitalu złożyła zeznania przeciwko Sinanowi, oskarżając go o próbę zabójstwa, a Diyar zgłosiła sprawę policji. Sinan uciekł ze szpitala dzięki pomocy matki Ayli i jej ludzi. Po powrocie do domu Seyran rozmawiała z rodziną i otrzymała wsparcie, a Ferit zorganizował ochronę dla domu Esme. Wychodzi na jaw, że Nurten została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Feride, a Betül wynajęła adwokata. W nocy Seyran budzi się przerażona, twierdząc, że Sinan był w jej pokoju.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 267
W trakcie wizyty Ferita w domu Esme Sinan dzwoni na telefon Suny i grozi Seyran. Po tej rozmowie Ferit decyduje, że Seyran i jej rodzina powinni przenieść się do rezydencji Korhanów, na co Seyran ostatecznie się zgadza. W rezydencji Ferit ogłasza wszystkim, że Seyran zostaje tam pod jego ochroną i nie pozwoli nikomu jej poniżać ani krzywdzić. Jednocześnie Betül dowiaduje się od prawnika, że to Orhan zgłosił jej matkę Nurten policji, a İfakat proponuje Betül pomoc w zamian za opuszczenie rezydencji.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 268
Kazim zbiera wszystkich na tarasie rezydencji i publicznie oświadcza się Esme, ujawniając przy tym, że jest ona w ciąży. W trakcie spotkania wraca Halis, co wywołuje napięcie, a dziadek Diyar oskarża Ferita, ponieważ sprowadził Seyran do rezydencji mimo planowanego ślubu z Diyar. Kłótnia między rodzinami kończy się pogorszeniem stanu zdrowia Halisa, a Abidin zapowiada, że ma z nim rachunki do wyrównania.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek i wtorek, 13 i 24 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 267 i 268 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet