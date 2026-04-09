Złoty chłopak, odcinek 265: Seyran walczy o życie po próbie otrucia. Kazim i Ferit szykują zemstę!

Joanna Dembek
2026-04-09 13:30

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 265. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg już 9 kwietnia 2026.

Złoty chłopak odc. 265

i

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe Zbliżenie na twarz Seyran Şanlı, graną przez Afrę Saraçoğlu, leżącej nieprzytomnie po próbie otrucia w 265. odcinku serialu „Złoty chłopak”. Kobieta ma zamknięte oczy, a jej cera jest spocona. Scena dramatycznej walki o życie, więcej na Super Seriale.

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (264) Diyar przygotowywał się do ślubu. Seyran wyznała Feritowi, że nie potrafi o nim zapomnieć i chce zakończyć małżeństwo z Sinanem. Abidin odrzucił propozycję Ferita i zapowiedział zemstę. Sinan nie chciał słyszeć o rozwodzie i prosił o jeszcze jedną szansę. Esme poinformowała Kazima o ciąży.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 265

Sinan zaprasza Seyran na pożegnalną kolację. Ayla znajduje list pożegnalny od syna. Ferit i Abidin odnajdują Seyran w ostatniej chwili. W szpitalu lekarze walczą o życie Seyran, a rodzina dowiaduje się o próbie otrucia. Kazim i Ferit chcą wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę.

Galeria zdjęć 14

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 9 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 265. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Sonda
Czy oglądasz tureckie seriale?
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale