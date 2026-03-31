Złoty chłopak, odcinek 264: Seyran chce rozwodu! Sinan nie ma dla niej dobrych wieści

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (263) wyszło na jaw, że Abidin jest nieślubnym synem rodziny Korhanów. Ferit zaproponował mu część rodzinnego majątku. Esme dowiedziała się, że jest w ciąży. Mimo komplikacji Ferit mógł liczyć na wsparcie Diyar. Seyran przyznała Sinanowi, że nie potrafi być z nim szczęśliwa.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 264

Diyar przygotowuje się do ślubu. Seyran wyznaje Feritowi, że nie potrafi o nim zapomnieć i chce zakończyć małżeństwo z Sinanem. Abidin odrzuca propozycję Ferita i zapowiada zemstę. Sinan nie chce słyszeć o rozwodzie i prosi o jeszcze jedną szansę. Esme informuje Kazima o ciąży.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 8 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 264. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet