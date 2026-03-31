Złoty chłopak, odcinek 264: Seyran chce rozwodu! Sinan nie ma dla niej dobrych wieści

Spis treści
W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (263) wyszło na jaw, że Abidin jest nieślubnym synem rodziny Korhanów. Ferit zaproponował mu część rodzinnego majątku. Esme dowiedziała się, że jest w ciąży. Mimo komplikacji Ferit mógł liczyć na wsparcie Diyar. Seyran przyznała Sinanowi, że nie potrafi być z nim szczęśliwa.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 264
Diyar przygotowuje się do ślubu. Seyran wyznaje Feritowi, że nie potrafi o nim zapomnieć i chce zakończyć małżeństwo z Sinanem. Abidin odrzuca propozycję Ferita i zapowiada zemstę. Sinan nie chce słyszeć o rozwodzie i prosi o jeszcze jedną szansę. Esme informuje Kazima o ciąży.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 8 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 264. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet