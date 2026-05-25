"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 880

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu mieszkańców kamienicy. Liberto odwiedził Rosinę w więzieniu, jednak ku jego zaskoczeniu kobieta ogłosiła, że czuje się tam szczęśliwa i wcale nie zamierza opuszczać swojej celi. Tymczasem Fabiana i Lolita bezskutecznie starały się przywołać u Casildy wspomnienia o Martinie, chcąc pomóc jej w opłakiwaniu zmarłego. Na polu uczuciowym Arturo w końcu wyznał Silvii prawdę o swoich uczuciach, deklarując, że kocha ją i nie chce jej stracić. Równolegle Trini oraz Celia, przy wsparciu Carmen, przygotowały plan ucieczki Blanki od Ursuli oraz Samuela, lecz w tym samym momencie dziewczyna niespodziewanie zaczęła rodzić. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku po tak dramatycznym obrocie spraw?
"Akacjowa 38" odc. 880 - streszczenie
Flora decyduje się na odważny krok i ostrzega Rosinę przed swoimi zamiarami wobec Liberta, sugerując chęć jego uwiedzenia. Ta bezpośrednia groźba przynosi natychmiastowy skutek, ponieważ Rosina postanawia jednak opuścić więzienne mury. W innej części kamienicy Lolita oraz Fabiana angażują się w ryzykowne przedsięwzięcie i fałszują dokumenty medyczne Servanda. Robią to po to, aby mężczyzna mógł bez przeszkód podejść do egzaminu na nocnego stróża. Tymczasem w domu Samuela panuje atmosfera dużej nieufności, co pozwala mu w porę zauważyć i powstrzymać plan Diega. Brat usiłował potajemnie zabrać Blankę, jednak po interwencji Samuela zostaje zmuszony do ponownej ucieczki przed funkcjonariuszami policji.
"Akacjowa 38" odc. 880 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial ten od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany rzesze osób, które z zainteresowaniem obserwują codzienne życie mieszkańców madryckiej kamienicy. Nagła przerwa w emisji byłaby dla wielu sporym rozczarowaniem, dlatego warto zarezerwować sobie czas na najnowszy odcinek. Produkcja utrzymuje stałe miejsce w ramówce, co ułatwia planowanie popołudniowego odpoczynku z ulubionymi postaciami. Najnowsze wydarzenia będzie można poznać już w najbliższym czasie na ogólnopolskiej antenie. Odcinek numer 880 zostanie wyemitowany 1 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25 w TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie produkcji, która przeniesie Was w czasie do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, to ten tytuł jest strzałem w dziesiątkę. Znajdziecie tu wszystko – od wielkich namiętności, przez mroczne sekrety skrywane za zamkniętymi drzwiami, aż po codzienne troski różnych warstw społecznych. Akcja skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie losy bogatych mieszczan i ich służby nieustannie się przenikają. Hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych dramatów i nagłych zwrotów akcji. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)