"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 880

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu mieszkańców kamienicy. Liberto odwiedził Rosinę w więzieniu, jednak ku jego zaskoczeniu kobieta ogłosiła, że czuje się tam szczęśliwa i wcale nie zamierza opuszczać swojej celi. Tymczasem Fabiana i Lolita bezskutecznie starały się przywołać u Casildy wspomnienia o Martinie, chcąc pomóc jej w opłakiwaniu zmarłego. Na polu uczuciowym Arturo w końcu wyznał Silvii prawdę o swoich uczuciach, deklarując, że kocha ją i nie chce jej stracić. Równolegle Trini oraz Celia, przy wsparciu Carmen, przygotowały plan ucieczki Blanki od Ursuli oraz Samuela, lecz w tym samym momencie dziewczyna niespodziewanie zaczęła rodzić. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku po tak dramatycznym obrocie spraw?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"Akacjowa 38" odc. 880 - streszczenie

Flora decyduje się na odważny krok i ostrzega Rosinę przed swoimi zamiarami wobec Liberta, sugerując chęć jego uwiedzenia. Ta bezpośrednia groźba przynosi natychmiastowy skutek, ponieważ Rosina postanawia jednak opuścić więzienne mury. W innej części kamienicy Lolita oraz Fabiana angażują się w ryzykowne przedsięwzięcie i fałszują dokumenty medyczne Servanda. Robią to po to, aby mężczyzna mógł bez przeszkód podejść do egzaminu na nocnego stróża. Tymczasem w domu Samuela panuje atmosfera dużej nieufności, co pozwala mu w porę zauważyć i powstrzymać plan Diega. Brat usiłował potajemnie zabrać Blankę, jednak po interwencji Samuela zostaje zmuszony do ponownej ucieczki przed funkcjonariuszami policji.

"Akacjowa 38" odc. 880 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial ten od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany rzesze osób, które z zainteresowaniem obserwują codzienne życie mieszkańców madryckiej kamienicy. Nagła przerwa w emisji byłaby dla wielu sporym rozczarowaniem, dlatego warto zarezerwować sobie czas na najnowszy odcinek. Produkcja utrzymuje stałe miejsce w ramówce, co ułatwia planowanie popołudniowego odpoczynku z ulubionymi postaciami. Najnowsze wydarzenia będzie można poznać już w najbliższym czasie na ogólnopolskiej antenie. Odcinek numer 880 zostanie wyemitowany 1 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która przeniesie Was w czasie do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, to ten tytuł jest strzałem w dziesiątkę. Znajdziecie tu wszystko – od wielkich namiętności, przez mroczne sekrety skrywane za zamkniętymi drzwiami, aż po codzienne troski różnych warstw społecznych. Akcja skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie losy bogatych mieszczan i ich służby nieustannie się przenikają. Hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych dramatów i nagłych zwrotów akcji. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)