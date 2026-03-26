Złoty chłopak, odcinek 261: Abidin obsesyjnie myśli o morderstwie. Chce pomścić rodziców

Spis treści
W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (260) Ferit oznajmił rodzinie, że oświadczył się Diyar i planuje z nią ślub, czym wywołał zaskoczenie i niepokój domowników. Abidin odnalazł Şevkiego i poznał prawdę o swoim pochodzeniu. Seyran, śledzona przez Hazal, pojechała do Ferita i próbowała odwieść go od decyzji o ślubie, przekonana, że działa pod wpływem emocji. Tymczasem Diyar pojawiła się w pracowni i ponownie zażądała, by Ferit zerwał kontakt z Seyran. Orhan starał się załagodzić konflikt z Nurten i zaprosił ją do rezydencji, a Ferit wyznał matce, że wciąż czuje się odpowiedzialny za Seyran i nie potrafi się od niej odciąć.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 261
Abidin mówi Sunie, że odkrył prawdę o swojej rodzinie i jest przekonany, że Halis Korhan odpowiada za śmierć jego rodziców. Hazal informuje Sinana o potajemnych spotkaniach Seyran i Ferita. Podczas kolacji z rodziną Diyar wybucha skandal, gdy wychodzi na jaw, że dom należy do Seyran. Diyar żąda od Ferita, by ostatecznie zerwał kontakt z Seyran i powiedział jej wprost, że to koniec, zanim ponownie przyjmie pierścionek. Tymczasem Abidin przysięga przy grobie matki, że pomści krzywdę swojej rodziny.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 2 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 261. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet