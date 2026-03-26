Złoty chłopak, odcinek 261: Abidin obsesyjnie myśli o morderstwie. Chce pomścić rodziców

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (260) Ferit oznajmił rodzinie, że oświadczył się Diyar i planuje z nią ślub, czym wywołał zaskoczenie i niepokój domowników. Abidin odnalazł Şevkiego i poznał prawdę o swoim pochodzeniu. Seyran, śledzona przez Hazal, pojechała do Ferita i próbowała odwieść go od decyzji o ślubie, przekonana, że działa pod wpływem emocji. Tymczasem Diyar pojawiła się w pracowni i ponownie zażądała, by Ferit zerwał kontakt z Seyran. Orhan starał się załagodzić konflikt z Nurten i zaprosił ją do rezydencji, a Ferit wyznał matce, że wciąż czuje się odpowiedzialny za Seyran i nie potrafi się od niej odciąć.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 261

Abidin mówi Sunie, że odkrył prawdę o swojej rodzinie i jest przekonany, że Halis Korhan odpowiada za śmierć jego rodziców. Hazal informuje Sinana o potajemnych spotkaniach Seyran i Ferita. Podczas kolacji z rodziną Diyar wybucha skandal, gdy wychodzi na jaw, że dom należy do Seyran. Diyar żąda od Ferita, by ostatecznie zerwał kontakt z Seyran i powiedział jej wprost, że to koniec, zanim ponownie przyjmie pierścionek. Tymczasem Abidin przysięga przy grobie matki, że pomści krzywdę swojej rodziny.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 2 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 261. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet