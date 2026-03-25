Złoty chłopak, odcinek 260: Ferit oświadcza się Diyar. Seyran ostrzega go przed ślubem z wybranką

Joanna Dembek
2026-03-25 14:54

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 260. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (259) Hazal prowokowała Ferita, sugerując, że małżeństwo Seyran i Sinana nie zostało skonsumowane. Esme i Suna dowiedziały się, że Seyran rozpoczęła współpracę z Feritem w firmie Korhanów. Seyran spotkała się z nim w warsztacie i mimo zapewnień o szczęściu oboje czuli, że wciąż łączy ich silne uczucie. Seyran zdecydowała się pojechać z Sinanem do hotelu, by udowodnić swoją lojalność, a Ayla potajemnie zaaranżowała ich pobyt.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 260

Ferit ogłasza rodzinie, że oświadczył się Diyar i zamierza się z nią ożenić. Jego decyzja budzi zdziwienie i niepokój domowników. Abidin odnajduje Şevkiego i poznaje tajemnicę swojego pochodzenia. Seyran, śledzona przez Hazal, jedzie do Ferita i próbuje przekonać go, żeby nie brał ślubu z Diyar, bo uważa, że robi to pod wpływem emocji. Diyar przyjeżdża do pracowni Ferita i ponownie stawia warunek, że nie chce, aby spotykał się z Seyran. Orhan próbuje naprawić konflikt z Nurten i zaprasza ją z powrotem do rezydencji, a Ferit przyznaje matce, że wciąż czuje odpowiedzialność za Seyran i nie potrafi się od niej całkowicie odciąć.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 1 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 260. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
