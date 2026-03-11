Złoty chłopak, odcinek 250: Suna okłamuje Abidina tuż po ślubie! Ta wiadomość może zniszczyć jej małżeństwo

W poprzednim odcinku (249) Ferit przyszedł na ślub Suny i Abidina i od razu spotkał Seyran. Zobaczył ją w ramionach Sinana i wyszedł. Poszedł się napić, choć obiecał Diyar, że już nigdy nie będzie pił. Dziewczyna w końcu przyjechała po nieprzytomnego Ferita. W hotelu, w którym Suna i Abidin spędzali noc poślubną, pojawił się Sevki, który szantażował Sunę i żądał pieniędzy. Rodzina Korhanów martwiła się, że Ferit nie zdąży zaprojektować nowej kolekcji na czas i przez to stracą inwestorów.

"Złoty chłopak" - streszczenie odcinka 250

Po ślubie Abidina i Suny atmosfera jest napięta, której Pan Młody nie do końca dostrzega. Suna zmaga się z szantażem Şevkiego, który żąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem prawdy, i kłamstwem ukrywa przed Abidinem wiadomości pisane w nocy. Choć mąż obiecuje nie dopytywać, w ich życiu pojawia się cień niedomówień, a Suna czuje rosnącą presję. Esme konfrontuje się z Seyran, zauważając, że widok Ferita na ślubie Suny wytrącił ją z równowagi i przestrzega przed związkiem z Sinanem, lecz córka zapewnia o lojalności i wdzięczności. Ferit, złamany powrotem Seyran, po półtora roku abstynencji upija się, a Diyar, wściekła i rozczarowana, wyrzuca go ze swojego życia. Sinan sprowadza Seyran do rodzinnego domu, gdzie jego matka Ayla z córką Hazal planują zdyskredytować ją, ujawniając rodzinne brudy. W rezydencji Korhanów panuje chaos – brak projektów Ferita grozi upadkiem firmy, a depresja i nałóg artysty pogłębiają kryzys. Relacja Sinana i Seyran zostaje wystawiona na próbę przez zazdrość i brak fundamentów, a Hattuc zauważa, że Seyran jest cieniem dawnej siebie. Betül przeżywa nagły krwotok, a Orhan i Ifakat starają się wykorzystać sytuację dla kontroli i zabezpieczenia przyszłości rodziny.