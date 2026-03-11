Złoty chłopak, odcinek 249: Szokujący szantaż! Sevki żąda pieniędzy od świeżo upieczonej panny młodej

Spis treści
W poprzednim odcinku (248) W poprzednim odcinku Sinan był zazdrosny o Ferita i obawiał się, że Seyran go zostawi. Ferit nie chciał iść na ślub Suny i Abidina. Kazim niespodziewanie dowiedział się o ślubie córki i był wściekły, że nikt go nie poinformował ani nie zaprosił, dlatego ruszył na uroczystość pełen gniewu. Sinan wyznał Seyran swoje uczucia, a ona zapewniła go o swojej miłości i poprosiła o wyrozumiałość. Ferit przypomniał sobie, jak zakończył się jego związek z Seyran oraz jak jego ukochana poznała Sinana.
Złoty chłopak – streszczenie odcinka 249
Ferit przychodzi na ślub Suny i Abidina i od razu spotyka Seyran. Widzi ją w ramionach Sinana i wychodzi. Idzie się napić, choć obiecał Diyar, że już nigdy nie będzie pił. Dziewczyna w końcu przyjeżdża po nieprzytomnego Ferita. W hotelu, w którym Suna i Abidin spędzają noc poślubną, pojawia się Sevki, który szantażuje Sunę i żąda pieniędzy. Rodzina Korhanów martwi się, że Ferit nie zdąży zaprojektować nowej kolekcji na czas i przez to stracą inwestorów.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 17 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 249. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet