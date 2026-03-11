Wypadek w Brzezinach i groźby nastolatka. Szokujące sceny w nowym odcinku "Barw szczęścia"

Emisja 3334 odcinka serialu "Barwy szczęścia" w TVP2

Najnowszy, 3334. epizod produkcji zostanie wyemitowany w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie telewizyjnej Dwójki. Mieszkańcy Brzezin nadal będą żyć niedawnym wypadkiem drogowym, a Kasia absolutnie nie będzie zamierzała zamieść tej sprawy pod dywan. Tym bardziej, że pijany nastolatek wjechał w jej czworonoga Mario, a w niebezpieczeństwie znalazł się również Ksawery, który dosłownie sekundy przed zderzeniem znajdował się niebezpiecznie blisko ulicy. Nieletni sprawca wiózł w aucie sześciu znajomych, jednak ani on, ani jego ojciec, odgrywany przez Tomasza Zaroda, nie będą widzieli w tym zachowaniu żadnego problemu.

Sadowska wykaże się dużą determinacją i postanowi zorganizować w lokalnej remizie strażackiej specjalne zebranie poświęcone bezpieczeństwu oraz trzeźwości kierowców. To działanie całkowicie rozwścieczy sprawców zdarzenia, którzy zaczną brutalnie sabotować jej inicjatywę. Janek zacznie agresywnie niszczyć rozwieszone ulotki informacyjne. Gdy główna bohaterka spróbuje zainterweniować, chłopak wypomni jej dawną kolizję z udziałem pieszego, całkowicie ignorując fakt, że kobieta była wówczas zupełnie trzeźwa.

14

Konfrontacja Ksawerego z Jankiem w nowym odcinku "Barw szczęścia"

Młody Makowski zignoruje wszelkie logiczne argumenty i skupi się wyłącznie na atakowaniu Sadowskiej oraz jej najbliższych. Agresja nastolatka w 3334. odsłonie produkcji zostanie wkrótce wymierzona bezpośrednio w małego Ksawerego. Kiedy syn Kasi stanowczo sprzeciwi się starszemu chłopakowi i wytknie mu prowadzenie auta po alkoholu, sytuacja błyskawicznie wymknie się spod kontroli obu stron.

- Ej, młody! No i po co była ta cała afera, co? Nic kundlowi nie jest. Niepotrzebnie hamowałem tylko auto rozbite.

Na te zuchwałe słowa Ksawery zareaguje natychmiastową ripostą.

- Niepotrzebnie piłeś!

Celna uwaga o pijaństwie całkowicie rozwścieczy zuchwałego sprawcę wypadku.

- Co ty powiedziałeś gówniarzu?

Chłopiec zacznie uciekać przed rozwścieczonym napastnikiem, jednak zbulwersowany Makowski rzuci za nim jeszcze jedno brutalne ostrzeżenie.

- Chodź tu! Jeszcze raz zobaczę tego twojego kundla, to go utopię! Wynoś się stąd!

Groźby utopienia psa w 3334 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Napiętą sytuację na ulicy przerwie dopiero niespodziewane pojawienie się Kasi. Na widok dorosłej kobiety agresywny Janek natychmiast ucieknie z miejsca zdarzenia, a ukrywający się Ksawery wreszcie wyjdzie do matki i szczegółowo zrelacjonuje jej całą niebezpieczną wymianę zdań. Zszokowany chłopiec opowie rodzicielce o makabrycznych groźbach dotyczących ich ukochanego czworonoga.

- Hej! Co tu się dzieje? Ksawery! Wszystko w porządku? Ksawcio! Kochanie, co tu się stało?

Chłopiec bez wahania poskarży się na swojego starszego prześladowcę.

- On mi groził, że utopi Mario.

Zaniepokojona matka od razu postanowi sprawdzić stan fizyczny swojego dziecka.

- Ale tobie nic nie zrobił? Wszystko okej?

Syn Kasi szybko wyjaśni, w jaki sposób uniknął bezpośredniego starcia z wrogiem.

- Nie, uciekłem.

W tej trudnej i bardzo nerwowej chwili zszokowana bohaterka zdecyduje się po prostu uspokoić przerażone dziecko.

- Chodź tutaj.