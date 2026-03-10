"M jak miłość". Andrzej Budzyński wkracza do akcji. Ukryje byłą ukochaną przed mężem gangsterem

Trudna decyzja w 1918. odcinku serialu "M jak miłość"

Decyzja o zakończeniu małżeństwa z Jabłońskim pociągnie za sobą lawinę dramatycznych wydarzeń, a jedyną osobą zdolną zapewnić Paulinie bezpieczeństwo w 1918. odcinku "M jak miłość" okaże się Andrzej Budzyński. Prawnik początkowo będzie miał spore wątpliwości, czy angażować się w sprawę rozwodową dawnej partnerki, z którą w przeszłości łączyła go głęboka relacja. Ostatecznie to Magda wpłynie na jego decyzję, tłumacząc mężowi, że nie można zostawić kobiety w tak beznadziejnym położeniu, czym nieświadomie popchnie go w stronę byłej miłości. Dla zdesperowanej Pauliny adwokat stanie się w tym momencie jedynym rozsądnym oparciem.

Paulina prosi prawnika o wsparcie przy przeprowadzce

Z tego powodu zdesperowana bohaterka ponownie odwiedzi kancelarię Budzyńskiego w 1918. odcinku hitu stacji TVP2. Jej głównym celem będzie uzyskanie pomocy przy potajemnej wyprowadzce z luksusowej posiadłości Jabłońskiego. Kobieta zaplanuje całą akcję na czas rzekomego wyjazdu Igora do Berlina, licząc naiwnie na to, że pod nieobecność groźnego męża uda jej się szybko i bezpiecznie opuścić ich wspólny dom.

- Twój mąż wyjechał dziś na kilka dnia do Berlina... - zauważy Andrzej.

- Ja chcę skorzystać z okazji i się wyprowadzić - dokończy Paulina.

Gangster Jabłoński staje na drodze uciekinierki

Pech sprawi, że w 1918. odsłonie "M jak miłość" Paulina bardzo szybko przekona się o swoim potężnym błędzie dotyczącym rzekomej podróży służbowej męża. Zaskoczony i niezwykle nieobliczalny Jabłoński nakryje żonę w towarzystwie znajomego prawnika tuż przed rodzinną rezydencją. Bezwzględny przestępca bez owijania w bawełnę zakomunikuje uciekinierce, że absolutnie nie ma najmniejszego zamiaru dać jej upragnionej wolności i rozwodu.

- Pozwól mi odjechać... - zacznie błagać Paulina.

- Odjechać możesz, ale odejść ci nie pozwolę kochanie - słowa Jabłońskiego zabrzmią jak groźba.

Tajna kryjówka Budzyńskiego w 1918. odcinku "M jak miłość"

Zgodnie ze swoim obiecującym planem, w 1918. odcinku "M jak miłość" mecenas zabierze zaszczutą kobietę do niewielkiej kawalerki zlokalizowanej na terenie Warszawy. To właśnie tam zorganizuje jej tajną kryjówkę i zapewni niezbędną ochronę, upewniając się, że docelowy adres pozostanie absolutną tajemnicą dla Jabłońskiego. Sytuacja jednak będzie wciąż daleka od ostatecznego rozwiązania, ponieważ wpływowy przestępca nie zamierza tak łatwo odpuścić i jest w pełni gotów zrobić wszystko, by zmusić bezbronną żonę do wycofania pozwu rozwodowego, pragnąc zatrzymać ją pod swoim dachem.

