Złoty chłopak odc. 245

Jak zakończył się poprzedni sezon "Złotego chłopaka"?

Suna spotkała się z Saffetem, by ostatecznie zakończyć ich relację. Mężczyzna był przekonany, że odzyska byłą żonę – przywitał ją z kwiatami i entuzjazmem. Szybko jednak zrozumiał, jak bardzo się mylił. Suna rzuciła bukiet na ziemię i wyznała, że nigdy go nie kochała, a do ślubu została zmuszona. Wytknęła mu egoizm i brak szacunku do jej uczuć. Gdy na miejscu pojawił się Kaya, Saffet wpadł w furię, lecz chwilę później został obezwładniony przez ochroniarzy.

Równolegle Seyran rozprawiła się z Tarikiem. Podarła bilet lotniczy, który miał być symbolem ich wspólnej ucieczki, i ostrzegła go, by trzymał się z dala od Ferita. Wkrótce ochroniarze Korhanów schwytali także jego.

Na nabrzeżu doszło do szczerej rozmowy między Seyran, Feritem i Pelin. Pelin przyznała się do kłamstw i przeprosiła, akceptując miłość małżonków. Wkrótce cała rodzina została wezwana przez Halisa. W kontenerze zamknięto największych wrogów Korhanów – Saffeta, Tarika, Tayyara i Sehmuzа. Halis wygłosił przemowę o sile jedności, po czym rozkazał wywieźć ich statkiem w morze, kończąc konflikt.

Największy szok przyszedł podczas kolacji – do domu wrócił Orhan, żywy i zdrowy. Radość była ogromna. Gdy wszyscy świętowali, Seyran w myślach wyznała miłość do Ferita i wdzięczność za życie. Chwilę później zachwiała się i straciła przytomność. Suna w panice wykrzyczała, że jej siostra jest śmiertelnie chora, a Ferit, zrozpaczony, padł przy niej na kolana. Tym dramatycznym obrazem zakończył się sezon.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 245

Nowy, trzeci sezon rozpoczyna się od dramatycznych wydarzeń z poprzedniego sezonu, kiedy to Seyran niespodziewanie straciła przytomność. Po tym wydarzeniu akcja przenosi się dwa lata w przyszłość. Widzowie poznają zupełnie odmienioną bohaterkę – pewniejszą siebie i gotową rozpocząć nowy etap życia. Seyran wraca do Stambułu i jest w związku z Sinanem.

W drodze na ślub Suny i Abidina dochodzi do przełomowej sceny – Seyran oświadcza się Sinanowi. Mężczyzna przyjmuje jej propozycję, co staje się jednym z najmocniejszych momentów odcinka. Tymczasem Ferit próbuje poukładać swoje życie u boku Diyar. Rodzina Korhanów ponownie przeżywa jednak trudne chwile – Orhan ogłasza, że bierze ślub ze swoją kochanką, która jest w ciąży. Wiadomość ta wywołuje ogromne zamieszanie i kolejne napięcia w rodzinie.

Abidin zaprasza Ferita na swój ślub, zdradzając mu przy okazji, że Seyran i Sinan również planują wspólną przyszłość. Ferit przyjmuje tę informację z dystansem, co pokazuje jego emocjonalną przemianę i większą dojrzałość. W międzyczasie Esme nie chce wpuścić do domu byłego męża Kazima, z którym jest po rozwodzie. Ten wątek dodatkowo podkręca rodzinne konflikty i zapowiada kolejne dramatyczne wydarzenia.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę 11 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 245. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet