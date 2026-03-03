Złoty chłopak odc. 245

Spis treści
Jak zakończył się poprzedni sezon "Złotego chłopaka"?
Suna spotkała się z Saffetem, by ostatecznie zakończyć ich relację. Mężczyzna był przekonany, że odzyska byłą żonę – przywitał ją z kwiatami i entuzjazmem. Szybko jednak zrozumiał, jak bardzo się mylił. Suna rzuciła bukiet na ziemię i wyznała, że nigdy go nie kochała, a do ślubu została zmuszona. Wytknęła mu egoizm i brak szacunku do jej uczuć. Gdy na miejscu pojawił się Kaya, Saffet wpadł w furię, lecz chwilę później został obezwładniony przez ochroniarzy.
Równolegle Seyran rozprawiła się z Tarikiem. Podarła bilet lotniczy, który miał być symbolem ich wspólnej ucieczki, i ostrzegła go, by trzymał się z dala od Ferita. Wkrótce ochroniarze Korhanów schwytali także jego.
Na nabrzeżu doszło do szczerej rozmowy między Seyran, Feritem i Pelin. Pelin przyznała się do kłamstw i przeprosiła, akceptując miłość małżonków. Wkrótce cała rodzina została wezwana przez Halisa. W kontenerze zamknięto największych wrogów Korhanów – Saffeta, Tarika, Tayyara i Sehmuzа. Halis wygłosił przemowę o sile jedności, po czym rozkazał wywieźć ich statkiem w morze, kończąc konflikt.
Największy szok przyszedł podczas kolacji – do domu wrócił Orhan, żywy i zdrowy. Radość była ogromna. Gdy wszyscy świętowali, Seyran w myślach wyznała miłość do Ferita i wdzięczność za życie. Chwilę później zachwiała się i straciła przytomność. Suna w panice wykrzyczała, że jej siostra jest śmiertelnie chora, a Ferit, zrozpaczony, padł przy niej na kolana. Tym dramatycznym obrazem zakończył się sezon.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 245
Nowy, trzeci sezon rozpoczyna się od dramatycznych wydarzeń z poprzedniego sezonu, kiedy to Seyran niespodziewanie straciła przytomność. Po tym wydarzeniu akcja przenosi się dwa lata w przyszłość. Widzowie poznają zupełnie odmienioną bohaterkę – pewniejszą siebie i gotową rozpocząć nowy etap życia. Seyran wraca do Stambułu i jest w związku z Sinanem.
W drodze na ślub Suny i Abidina dochodzi do przełomowej sceny – Seyran oświadcza się Sinanowi. Mężczyzna przyjmuje jej propozycję, co staje się jednym z najmocniejszych momentów odcinka. Tymczasem Ferit próbuje poukładać swoje życie u boku Diyar. Rodzina Korhanów ponownie przeżywa jednak trudne chwile – Orhan ogłasza, że bierze ślub ze swoją kochanką, która jest w ciąży. Wiadomość ta wywołuje ogromne zamieszanie i kolejne napięcia w rodzinie.
Abidin zaprasza Ferita na swój ślub, zdradzając mu przy okazji, że Seyran i Sinan również planują wspólną przyszłość. Ferit przyjmuje tę informację z dystansem, co pokazuje jego emocjonalną przemianę i większą dojrzałość. W międzyczasie Esme nie chce wpuścić do domu byłego męża Kazima, z którym jest po rozwodzie. Ten wątek dodatkowo podkręca rodzinne konflikty i zapowiada kolejne dramatyczne wydarzenia.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę 11 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 245. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet