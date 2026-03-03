M jak miłość, odcinek 1915: Poród Kasi wstrząśnie Jakubem. Nieświadomy ojciec usłyszy, że będzie miał dziecko!

Kiedy i gdzie oglądać 1915 odcinek "M jak miłość"? Emisja w marcu 2026

Rozwiązanie ciąży Kasi nastąpi w 1915 odcinku serialu "M jak miłość", a los sprawi, że w kluczowym momencie przy rodzącej znajdzie się jej były mąż. To właśnie Karski zawiezie kobietę do szpitala, zaalarmuje personel medyczny i pozostanie na oddziale podczas akcji porodowej. Tuż po przyjściu dziecka na świat, pielęgniarka poinformuje go o narodzinach zdrowej dziewczynki, biorąc go za rodzica. Słowa te wstrząsną detektywem, który nie ma zielonego pojęcia o sfałszowaniu testu DNA przez Kasię i o tym, że biologicznie jest tatą noworodka.

Reakcja Jakuba na poród Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość"

Emocjonalne chwile przeżyte w szpitalu staną się dla policjanta ostatecznym dowodem na to, że jego historia z Kasią dobiegła końca. Przekonany, że kobieta urodziła dziecko Mariusza (Mateusz Mosiewicz), Karski pogrzebie swoje marzenia o stworzeniu z nią pełnej rodziny. Wieczór po tym zdarzeniu spędzi w leśniczówce w Kampinosie, gdzie w rozmowie z Martyną otworzy się na temat bólu, jaki sprawił mu widok narodzin domniemanego dziecka rywala.

„- Przecież to jest jakiś koszmar” - oceni Martyna, słuchając, co Jakub powie jej o dziecku Kasi i jej zaręczynach z Mariuszem, o których w 1915 odcinku „M jak miłość” dowie się, kiedy zacznie się poród.

„- Chyba właśnie tego potrzebowałem. Bo chyba dopiero dzisiaj dotarło do mnie, że to naprawdę koniec... Zobaczyłem pierścionek na jej palcu, a potem dziecko. Kiedyś marzyłem o rodzinie z Kasią. Namówiłem ją, że jeśli urodzi nam się córeczka, to nazwiemy ją po mojej mamie. A teraz Kasia ma córeczkę. Spełnia to marzenie z kimś innym. A ja muszę już iść dalej... Sam...” - zwierzy się Jakub, który poczuje się samotny, jak nigdy wcześniej.

„- Nie jesteś tak całkiem sam. Masz mnie... I nie wiesz jeszcze, co ci tam zapisane w gwiazdach. Może jeszcze będziesz miał rodzinę... Jak twoja mama miała na imię?” - zapyta Martyna.

„- Zofia...”

„- Będziesz miał swoją malutką Zosię...” - stwierdzi z przekonaniem przyjaciółka Karskiego. „- Tylko po kolei. Musisz najpierw umówić się z fizjoterapeutką. I najlepiej spytaj się od razu, czy chce mieć dzieci. To jest kluczowe... Nie śmiej się, to jest najważniejsze” - doradzi Jakubowi.

Symboliczne imię dla córki Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość"

Dramatyzm sytuacji w 1915 odcinku potęguje fakt, że Jakub pozostaje w całkowitej nieświadomości względem dwóch kluczowych kwestii. Nie wie, że to on jest biologicznym ojcem dziecka, ani też nie zdaje sobie sprawy z sentymentalnego wyboru byłej żony. Detektyw nie domyśla się, że Kasia postanowiła nadać dziewczynce imię Zosia, bezpośrednio na cześć jego zmarłej matki, co jest spełnieniem ich dawnych, wspólnych ustaleń.