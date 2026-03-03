Dominika Sakowicz namiesza w "M jak miłość". Prywatnie jej serce jest już zajęte

Kim jest Dominika Sakowicz grająca w "M jak miłość"?

Dominika Sakowicz stoi przed ogromną szansą na zdobycie rozpoznawalności dzięki angażowi do roli Joanny Dobrzańskiej w "M jak miłość". Choć 31-latka ma na swoim koncie mniejsze epizody serialowe, aktorstwo traktuje jako naturalny wybór życiowy. Absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej konsekwentnie rozwija swoje portfolio. Widzowie mogli ją oglądać w takich produkcjach jak „Rafi” czy „Pod wspólnym niebem”, a także w filmach pełnometrażowych, w tym „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”, „Baśka” oraz „Ślady na wodzie”.

Kiedy gasną światła kamer, artystka poświęca czas swoim pasjom, do których należą pływanie oraz jazda konna. Wielką miłością aktorki są również podróże, co znajduje odzwierciedlenie w malowniczych kadrach zamieszczanych w mediach społecznościowych.

Serce nowej gwiazdy „M jak miłość” jest już zajęte przez Kubę Łysiaka. Ukochany aktorki zawodowo zajmuje się fotografią. Para od listopada ubiegłego roku regularnie dzieli się wspólnymi chwilami na Instagramie, publikując zdjęcia zarówno z zagranicznych wojaży, jak i romantycznych spotkań we dwoje.

Wątek zdrady w "M jak miłość" z udziałem Sakowicz

Debiut Joanny Dobrzańskiej zaplanowano na 1914. odcinek serialu "M jak miłość". Bohaterka przybywa do Grabiny w poszukiwaniu pracy oraz nowego uczucia. Zatrudnienie znajduje w przychodni w Lipnicy, gdzie jej szefem zostaje Artur Rogowski. Lekarz od pierwszego spotkania nie kryje fascynacji nową pracownicą. Rozwijająca się relacja między tą dwójką może doprowadzić do poważnego kryzysu w małżeństwie Mostowiaków.

Scenarzyści zaplanowali, że Dominika Sakowicz zagości na ekranie co najmniej do finału bieżącego sezonu, a wątek rodzącego się pożądania ma trzymać widzów w niepewności aż do wakacyjnej przerwy.