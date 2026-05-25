Zdrada w serialu oburza fanów. Artur znów krzywdzi Marysię

Artur nie tylko raz zdradzi Marysię w "M jak miłość"! Będzie miał romans z Joanną w następnym sezonie

Kulminacją obecnej serii "M jak miłość" będzie odcinek emitowany 25 maja 2026 roku w TVP2, w którym dojdzie do zbliżenia Artura i Joanny. Jak się okazuje, nocne igraszki przerodzą się w coś znacznie poważniejszego. Rogowski głęboko zaangażuje się emocjonalnie w relację z Dobrzańską, a lekarka odwzajemni jego uczucia.

Po wakacyjnej przerwie fani serialu zobaczą ciąg dalszy dramatu. Zapewne Marysia odkryje bolesną prawdę, stawiając niewiernego męża pod ścianą. Mężczyzna stanie przed trudnym wyborem między dwiema kobietami. Jego decyzję będzie próbowała wymusić zdeterminowana Joanna, pragnąca zatrzymać go u swego boku. Szykuje się więc głośny skandal, który z pewnością wstrząśnie życiem mieszkańców Grabiny.

Historia zdrady Artura się powtarza w "M jak miłość". Kiedyś kochanką była Teresa, teraz Joanna

Obecna sytuacja przypomina dramatyczne wydarzenia z przeszłości, kiedy Rogowski stracił głowę dla młodszej prawniczki, Teresy (Dominika Łakomska). Odejście męża doprowadziło wtedy Marysię do załamania nerwowego i depresji. Z czasem wyszło na jaw, że Teresa ma problemy psychiczne i w akcie desperacji próbowała zabić żonę swojego kochanka. Finał tamtego romansu był tragiczny – Artur w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez prawniczkę wylądował na wózku inwalidzkim. Ostatecznie nieszczęście to paradoksalnie uratowało jego małżeństwo, bo Marysia zdecydowała się mu wybaczyć. Czy i tym razem historia znajdzie pozytywne rozwiązanie?

Nie da się ukryć, że romans Artura z Joanną budzi ogromne zdziwienie wśród widzów. Dotąd uchodzący za wzór cnót i kochający mąż uległ fascynacji koleżanką z pracy. Początkowo wydawało się, że to jedynie chwilowe pożądanie, jednak najnowsze doniesienia wskazują, że Rogowski bez pamięci zakochał się w lekarce.

Twórcy "M jak miłość" z pewnością mogą mówić o sukcesie – wprowadzili wątek, który wywołał prawdziwą burzę. Fani zachodzą w głowę, jak potoczą się losy bohaterów po przerwie wakacyjnej i czy zdeterminowana Joanna ostatecznie zniszczy małżeństwo Rogowskich. Część sympatyków serialu uważa, że Marysia nie powinna drugi raz przymykać oka na niewierność.

Ostre komentarze fanów "M jak miłość" pod zdradą Artura z Joanną

W sieci wrze. Na facebookowym profilu SuperSeriale.se.pl widzowie nie kryją oburzenia zachowaniem bohaterów. Ostrym słowom poddany jest nie tylko niewierny mąż, ale również jego nowa wybranka.

- Głupi baran - Stary dziad, za kim tu szaleć - Stary cap - Nie rozumiem po co scenarzyści rozbili to małżeństwo? To tylko spowoduje spadek oglądalności. 😡 - Ciekawy wątek . Pokazuje jak to facetowi na stare lata odbija. Ale też pokazuje że żona musi zadbać o siebie i dbać o męża i też poświęcić mu czas. Trzeba pielęgnować związek całe życie. - Brak słów kretyn 😡 biedna Marysia - Ten Artur to stary dureń. Marysia powinna dać mu kopa, niech idzie do kochanki. - Nie myślałam,że znowu to zrobi. Już dostał ostrzeżenie. A ta cała Joanna nic specjalnego. - Artur zachowuje się jak najgorsza szuja - Niech spada - Jaka miłość, Artur był dla niej tylko miły a ta od razu miała kisiel w gaciach. Mam nadzieję że jak Artur zostawi Marysię to sam też zostanie sam bo mu z Joanną nie wyjdzie i wszyscy się od niego odwrócą.. Basia na pewno mu nie wybaczy.. Tylko tej Agnes szkoda bo znalazła rodzinę i w sumie po takim numerze ojca to głupio tak zostać wśród obcych ludzi i pewnie będzie musiała się wyprowadzić z domu Mostowiaków.. - Joanna to manipulantka, a Marysia to jest super kobieta i jest wspaniałą aktorką, uwielbiam ją jest kobietą z wigorem pomocna wszystko zauważy jak jej serialowa mama Basia - Niech oboje już znikną z obsady - Masakra co za baba na siłę rozwala małżeństwo - Szelma- świadomie rozbija małżeństwo- Artur zauroczony - bywa!!!! - Kryzys wieku średniego....🤷‍♀️ - Kobieto zostaw go ,znów się okaże że ma dziecko . - Szkoda bardzo tej biednej Marysi a to dziad stary - Skacze od jednej do drugiej a ta Marysia to taka dobrota - Moim zdaniem powinna go zostawić. Jak w końcu wszystkiego dowie się Basia Paweł i Piotrek a w szczególności bliźniaki to nie chciałabym być w skórze Artura. A Barbara chyba dostanie zawału na wieść o niewierności ukochanego zięcia. - Nigdy bym nie pomyślała, że Artur jest do tego zdolny 😏 no cóż.. trzeba będzie poczekać trochę na dalszy ciąg wydarzeń 🙂 - Facetom niedojrzałym odbija na starość - Po co rozwala produkcja tą rodzinę 😡 w życiu jest różnie a oglądać serial chciałabym się zrelaksować a nie stresować🤷 - I dobrze, jeszcze będzie płakał za Marysią. Mam nadzieję że Maria również pozna kogoś fajnego 🙂 - Biedna Marysia dała mu drugą szansę a on znowu zawiódł.. Przykre 😥😥 - Młoda głupia naiwna Siksa rozwala komuś związek manipulantka wredna!

37