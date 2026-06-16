Zdrada w "Na dobre i na złe"! Matylda przyłapie ukochanego na pocałunku

Matylda z "Na dobre i na złe" będzie świadkiem pocałunku ukochanego z inną po wakacjach

W nowych odcinkach "Na dobre i na złe" emitowanych po przerwie letniej, romantyczna idylla Matyldy zostanie brutalnie przerwana. Zapowiadało się na coś poważnego, w kuluarach mówiło się nawet, że biologiczna latorośl Michała (Mateusz Janicki) i przybrana córka profesora Falkowicza weźmie ślub. Sytuacja ulegnie jednak drastycznej zmianie z powodu pojawienia się pewnej kobiety, która wpłynie na losy ratownika medycznego.

Z materiałów zamieszczonych na Instagramie przez Sławomira Wierzbickiego wynika, że w powakacyjnych epizodach "Na dobre i na złe" dojdzie do skandalu. Nieznajoma zjawi się na korytarzach placówki w Leśnej Górze i bez skrępowania, przy świadkach, zacznie całować partnera Matyldy. Młoda praktykantka zobaczy to wszystko na własne oczy i z pewnością nie zostawi tej sprawy bez echa.

Konfrontacja Matyldy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" – co wydarzy się po przerwie?

Według przecieków z planu "Na dobre i na złe", w nadchodzących po wakacjach odcinkach Matylda nie wytrzyma i od razu ruszy w stronę całującej się pary. Zaskoczony i wyraźnie zakłopotany partner będzie próbował gęsto się tłumaczyć. Okazuje się, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek, dlatego przybrana córka Falkowicza skieruje swój gniew bezpośrednio na nią, domagając się wyjaśnień.

Starcie z rywalką w nowych odcinkach "Na dobre i na złe" po letniej pauzie będzie dla Matyldy bolesnym doświadczeniem, ponieważ blondynka potraktuje ją z góry i ją wyśmieje. Możliwe, że ratownik ukrywał przed młodą praktykantką niewygodne fakty ze swojej przeszłości. Pojawia się pytanie, czy mężczyzna prowadził podwójne życie, oszukując obie kobiety, czy może prawda jest zupełnie inna.

Rozstanie Matyldy w "Na dobre i na złe"? Nowe odcinki po wakacjach przyniosą odpowiedź

Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie intencje w powakacyjnym sezonie "Na dobre i na złe" będą kierować blondynką, która rzuci się na ratownika. Niewykluczone, że jej celem będzie celowe zniszczenie związku Matyldy i odzyskanie dawnego ukochanego. Wiadomo jednak, że partner praktykantki odrzuci jej zaloty i będzie chciał ratować swoją obecną relację.

Trudno na ten moment przewidzieć, czy po wakacjach w "Na dobre i na złe" Matylda zdoła puścić w niepamięć ten incydent. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przybrana córka Falkowicza zakończy ten związek, zamykając rozdział swojej nowej miłości. Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane podczas emisji najnowszych odcinków serialu.