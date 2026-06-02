Zdrada, szantaż i wielkie kłamstwo w "M jak miłość". Mariusz niczego nie podejrzewa

Kasia w serialu "M jak miłość" zdradza męża z Sowińskim

Po przerwie wakacyjnej w „M jak miłość” Kasi w dalszym ciągu uda się zataić przed Mariuszem prawdę o ojcostwie Zosi. Nieświadomy niczego Sanocki pozostanie przy żonie, nie domyślając się, że jest systematycznie okłamywany i zdradzany. Tymczasem Sanocka stanie się ofiarą kolejnych bezwzględnych szantaży. Wcześniej opłacała milczenie Anki ogromnymi kwotami, a teraz znajdzie się w garści Sowińskiego. Mężczyzna dowiedział się o jej sekrecie dzięki Sokołowskiej i natychmiast postanowił wykorzystać tę wrażliwą wiedzę dla własnych korzyści.

Pod koniec obecnej serii Aleksander podstępem zwabił Kasię do siebie i bez skrupułów ją wykorzystał. Lekarka spędziła noc z dyrektorem tylko po to, by ten nie zdradził jej tajemnicy mężowi. W nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach okaże się, że Sowiński, idąc w ślady Sokołowskiej, nie da jej spokoju. Mężczyzna zażąda od kobiety znacznie więcej niż tylko intymnych spotkań w sypialni. Będzie oczekiwał, że Kasia pomoże mu w całkowitym zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Jeśli spełni ten warunek, jej sekret nadal będzie bezpieczny przed niczego niepodejrzewającym Mariuszem.

"M jak miłość" po wakacjach: Paulina Lasota i Mateusz Mosiewicz na planie z córką

Wszystko wskazuje na to, że właśnie taki scenariusz rozegra się w nadchodzących po wakacjach odcinkach „M jak miłość”. Na oficjalnych profilach serialu na Instagramie i Facebooku opublikowano wideo z Mateuszem Mosiewiczem, Pauliną Lasotą i ich serialową córką. Na krótkim nagraniu telewizyjni małżonkowie składają najmłodszym serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka. Biorąc pod uwagę wątpliwą moralność Kasi, jej postać z pewnością nie stanowi jednak najlepszego wzorca zachowań macierzyńskich.

W dalszej części udostępnionego materiału zaprezentowano kulisy pracy na planie jesiennych odcinków „M jak miłość”. Widać na nich wyraźnie, że Kasia wraz z dziewczynką nadal mieszkają w domu Mariusza, a Sanocki wiernie im towarzyszy. Daje to jasny sygnał, że zdesperowana kobieta dopuści się kolejnych niegodziwości wobec Chodakowskich, byle tylko utrzymać męża w niewiedzy co do ojcostwa dziecka. Lekarka zapomin jednak o jednym, niezwykle istotnym szczególe w całej tej zawiłej intrydze.

Aneta zna sekret Kasi. Zniszczy jej małżeństwo z Mariuszem w "M jak miłość"?

W nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach do gry wkroczy Aneta (Ilona Janyst), która również zna kompromitującą tajemnicę Kasi i może ją bez litości wykorzystać. Dotychczas Chodakowska dyskretnie milczała, nie zdradzając prawdy absolutnie nikomu, łącznie ze swoim mężem Olkiem (Maurycy Popiel). Ten stabilny stan rzeczy może ulec radykalnej zmianie po zawarciu niebezpiecznego sojuszu między Kasią a Aleksandrem. Jeśli zdesperowana żona Mariusza faktycznie pomoże Sowińskiemu zniszczyć Chodakowskich, natychmiast wywoła to ostrą reakcję.

Powstaje pytanie, czy sielanka Kasi i małej Zosi przy boku Mariusza w powakacyjnych odcinkach „M jak miłość” szybko dobiegnie końca. Czy potężne kłamstwo, mimo ogromnych poświęceń podjętych w celu jego zatajenia, ostatecznie i tak z hukiem wyjdzie na jaw? Niewykluczone jednak, że ryzykowna intryga znowu zadziała, a niczego nieświadomy mąż już do końca życia będzie żył w iluzji. Rozwiązanie tej pełnej napięcia sytuacji widzowie poznają w nadchodzących, po-wakacyjnych epizodach serialu.