Zasłynęła rolą wojowniczej Xeny. Na nowych zdjęciach jest nie do poznania

Lucy Lawless swoją aktorską karierę rozpoczęła na początku lat 90. Przed rolą Xeny, występowała w różnych filmach i produkcjach telewizyjnych. Po raz pierwszy postać Xeny, wojowniczej księżniczki pojawiła się w serialu "Herkules" i bardzo spodobała się widzom, dlatego realizatorzy postanowili nakręcić spin off, w którym to właśnie Xena jest główną bohaterką. To właśnie wcielenie się w wojowniczkę z charakterystycznym okrzykiem bojowym, przyniosło jej światową sławę. "Xena: Wojownicza księżniczka" to serial, który zrewolucjonizował gatunek fantasy, łącząc elementy akcji, humoru i dramatu. Lucy Lawless, dzięki swojej charyzmie, umiejętnościom aktorskim i sprawności fizycznej, stworzyła postać silnej, niezależnej kobiety, która walczy o sprawiedliwość i chroni słabszych.

Zobacz także: Beverley Mitchell zagrała Lucy w serialu "Siódme niebo". Tak dziś wygląda gwiazda hitu lat 90.

Tak dziś wygląda Xena wojownicza księżniczka. Dziś ma 57 lat i nadal zachwyca

Rola Xeny uczyniła z Lucy Lawless symbol kobiecej siły i niezależności. Serial promował wartości takie jak przyjaźń, lojalność i walka o swoje przekonania. Xena stała się wzorem dla wielu kobiet, które odnalazły w niej inspirację do pokonywania własnych słabości i dążenia do celów. Po zakończeniu "Xeny", Lucy Lawless nie zniknęła z ekranów. Aktorka kontynuowała swoją karierę, występując w różnych filmach i serialach, udowadniając, że jest wszechstronną aktorką, potrafiącą wcielać się w różnorodne role. Można ją było zobaczyć m.in. w "Tarzanie na Manhattanie", "Eurotripie" czy "Opowieści na dobranoc". Lucy Lawless to nie tylko utalentowana aktorka, ale również osoba zaangażowana w działalność charytatywną i społeczną. Wspiera organizacje zajmujące się ochroną środowiska i prawami człowieka. Lawless zajęła się także reżyserowaniem filmów, a także zagrała w produkcji broadway'owskiej. Mimo bogatego dorobku aktorskiego, to właśnie rola Xeny pozostaje jej najbardziej rozpoznawalną. W 2025 roku mija dokładnie 30 lat od momentu premiery serialu "Xena - wojownicza księżniczka". Dziś wcielająca się w rolę dzielnej Xeny Lucy Lawless, ma 57 lat i na najnowszych zdjęciach, trudno rozpoznać w niej wojowniczą księżniczkę.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Lucy Lawles, czyli serialowa wojowniczka księżniczka Xena.