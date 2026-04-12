Zasłynęła rolą wojowniczej Xeny. Na nowych zdjęciach jest nie do poznania

Justyna Klorek
2026-04-12 14:28

Lucy Lawless, nowozelandzka aktorka, na zawsze zapisała się w historii telewizji dzięki roli Xeny, wojowniczej księżniczki. To właśnie ta kreacja uczyniła ją międzynarodową gwiazdą i ikoną popkultury. Aż trudno uwierzyć, iż od momentu premiery minęło 30 lat! Tak dziś wygląda serialowa Xena, na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać.

Lucy Lawless swoją aktorską karierę rozpoczęła na początku lat 90. Przed rolą Xeny, występowała w różnych filmach i produkcjach telewizyjnych. Po raz pierwszy postać Xeny, wojowniczej księżniczki pojawiła się w serialu "Herkules" i bardzo spodobała się widzom, dlatego realizatorzy postanowili nakręcić spin off, w którym to właśnie Xena jest główną bohaterką. To właśnie wcielenie się w wojowniczkę z charakterystycznym okrzykiem bojowym, przyniosło jej światową sławę. "Xena: Wojownicza księżniczka" to serial, który zrewolucjonizował gatunek fantasy, łącząc elementy akcji, humoru i dramatu. Lucy Lawless, dzięki swojej charyzmie, umiejętnościom aktorskim i sprawności fizycznej, stworzyła postać silnej, niezależnej kobiety, która walczy o sprawiedliwość i chroni słabszych.

Tak dziś wygląda Xena wojownicza księżniczka. Dziś ma 57 lat i nadal zachwyca

Rola Xeny uczyniła z Lucy Lawless symbol kobiecej siły i niezależności. Serial promował wartości takie jak przyjaźń, lojalność i walka o swoje przekonania. Xena stała się wzorem dla wielu kobiet, które odnalazły w niej inspirację do pokonywania własnych słabości i dążenia do celów. Po zakończeniu "Xeny", Lucy Lawless nie zniknęła z ekranów. Aktorka kontynuowała swoją karierę, występując w różnych filmach i serialach, udowadniając, że jest wszechstronną aktorką, potrafiącą wcielać się w różnorodne role. Można ją było zobaczyć m.in. w "Tarzanie na Manhattanie", "Eurotripie" czy "Opowieści na dobranoc". Lucy Lawless to nie tylko utalentowana aktorka, ale również osoba zaangażowana w działalność charytatywną i społeczną. Wspiera organizacje zajmujące się ochroną środowiska i prawami człowieka. Lawless zajęła się także reżyserowaniem filmów, a także zagrała w produkcji broadway'owskiej. Mimo bogatego dorobku aktorskiego, to właśnie rola Xeny pozostaje jej najbardziej rozpoznawalną. W 2025 roku mija dokładnie 30 lat od momentu premiery serialu "Xena - wojownicza księżniczka". Dziś wcielająca się w rolę dzielnej Xeny Lucy Lawless, ma 57 lat i na najnowszych zdjęciach, trudno rozpoznać w niej wojowniczą księżniczkę.

