Zasłynął rolą Mariana Koniuszko w "Zmiennikach". Tak dziś wygląda gwiazdor serialu Barei

Choć Marcel Szytenchelm przyszedł na świat w Gdyni, to od wielu lat związany jest z Łodzią. Debiut aktorski zaliczył w 1984 roku epizodyczną rolą studenta w filmie obyczajowym "Alabama" w reżyserii Ryszarda Rydzewskiego. Jedną z jego najważniejszych kreacji aktorskich jest bez wątpienia rola Mariana Koniuszki w kultowym już serialu mistrza komedii absurdu - Stanisława Barei - "Zmiennicy". Pierwszy odcinek serialu wyemitowano na antenie Telewizji Polskiej 18 października 1987 roku, a jego emisja zakończyła się 12 lutego 1988 roku. Szytenchelm w ostatnim dziele Barei, którego premiery reżyser nie doczekał, wciela się w Mariana Koniuszkę, uzależnionego od "kompotu" syna prezesa przedsiębiorstwa "Bory Tucholskie" - byłego szefa Kasi Pióreckiej. Z racji podobieństwa do Mariana, Kasia postanawia udawać mężczyznę i posługuje się personaliami Koniuszki w pracy zmienniczki taksówkarza Jacka Żytkiewicza, co prowadzi do szeregu zawiłych zdarzeń i pomyłek.

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Marcel Szytenchelm - nie tylko Marian Koniuszko z serialu "Zmiennicy

Choć niewątpliwie rola Mariana Koniuszki, który zabawnymi powiedzonkami sypał jak z rękawa należy do najbardziej rozpoznawalnych kreacji aktorskich Marcela Szytenchelma, to ma on na swoim koncie wiele innych ról. Mogliśmy go oglądać między innymi w "Tygrysach Europy", "Domu", "Na dobre i na złe", "Pierwszej miłości" czy "Świecie według Kiepskich. W ostatnich latach zagrał kilka epizodycznych ról w serialu "Komisarz Alex" i po emisji jednego z odcinków z jego udziałem w 2019 roku przestał pojawiać się na ekranie. Marcela Szytenchelma jest mocno związany z Łodzią, i to właśnie tam powołał do życia Studio Teatralne "Słup", które działa przy Widzewskich Domach Kultury, za co został uhonorowany Nagrodą Specjalną "Złota Maska". Jest także autorem i współautorem pomników należących do Galerii Wielkich Łodzian na ulicy Piotrkowskiej, miedzy innymi Fortepian Rubinsteina, Pomnika Lampiarza czy Kufra Reymonta.Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Marcel Szytenchelm, czyli odtwórca roli Mariana Koniuszki w kultowym serialu "Zmiennicy".