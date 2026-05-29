Zaskakujący wpis gwiazdora "Barw szczęścia". Ewa i Romeo po wakacjach spodziewają się dziecka?

Ewa i Romeo po ślubie w 3390. odcinku "Barw szczęścia". Ich życie zmieni się diametralnie

W jesiennej odsłonie "Barw szczęścia" sytuacja wokół świeżo upieczonych małżonków nadal będzie niezwykle napięta. Rodziny zakochanych nie zdołają zaakceptować potajemnej ceremonii, uznając ten krok za dowód ogromnej niedojrzałości. Opiekunowie nastolatków kategorycznie zabronią Ewie i Romeo wspólnego mieszkania pod jednym dachem, argumentując to brakiem odpowiednich środków finansowych na samodzielne utrzymanie się zaraz po złożeniu przysięgi małżeńskiej.

Po powrocie serialu na antenę państwo Bianchi zostaną zmuszeni do życia w oddzielnych domach, co będzie wiązało się z ciągłym ukrywaniem swoich spotkań. Ta niekomfortowa sytuacja sprawi, że zakochani nie poczują pełnej radości ze sformalizowania związku, który wyobrażali sobie w zupełnie innych barwach. Niewykluczone jednak, że los przygotował dla młodych bohaterów ogromną niespodziankę, która może definitywnie zakończyć ich uciążliwe kłopoty z brakiem własnego kąta.

Dziecko w "Barwach szczęścia"? Spekulacje o powiększeniu rodziny Ewy i Romea po wakacjach

Odtwórca roli Romea, Jan Tyszkiewicz, postanowił uchylić rąbka tajemnicy z planu produkcji emitowanej w telewizyjnej Dwójce. Na udostępnionych przez niego materiałach widać bohatera noszącego już obrączkę ślubną, który relaksuje się u boku Ewy na świeżym powietrzu. Takie plenery są dla nich jedyną opcją, gdyż o intymność w domach Grzelaków i Żeleńskiej będzie obecnie niezwykle trudno, co wymusi ciągłe poszukiwanie odosobnienia.

Największe emocje wzbudził jednak sposób, w jaki artysta skomentował opublikowane przez siebie fotografie na Instagramie. Aktor zdecydował się użyć bardzo zastanawiającego zestawu emotikonów, które jednoznacznie kojarzą się z bliskością oraz rosnącym brzuchem. A zatem można by to uznać za sugestię, że Ewa będzie spodziewać się dziecka w nadchodzących epizodach, a wspierający ją chłopak będzie musiał stanąć na wysokości zadania.

Na Instagramie pod zdjęciami znalazły się tajemnicze emotikony „- 🫄🏽🫂🦶🏽”, a pod rzędem kropek krótkie wyjaśnienie w języku angielskim. „for legal reasons this is a joke” – skomentował Jan Tyszkiewicz, starając się od razu ugasić falę domysłów.

Wpadka Ewy i Romea w nowym sezonie "Barw szczęścia"? Co czeka młodych małżonków po wakacjach?

Młody aktor natychmiast pospieszył z wyjaśnieniami, zaznaczając na profilu, że użycie ikony przedstawiającej mężczyznę z brzuszkiem miało charakter wyłącznie humorystyczny i było żartem „z powodów prawnych”. Jest jednak szansa, że Tyszkiewicz przypadkowo ujawnił kluczowy wątek fabularny nadchodzących jesiennych odcinków. Pikanterii dodaje fakt, że oficjalne konto serialu udostępniło ten zakulisowy materiał w swojej relacji.

Obserwatorzy hitu telewizyjnej Dwójki doskonale pamiętają, że przed przerwą letnią nastolatkowie wykazali się dużą brawurą, a sama bohaterka przeszła ogromną metamorfozę w związku z nowym partnerem. Para nie stroniła od intymnych zbliżeń i wielokrotnie lądowała razem w łóżku w tajemnicy przed światem. Ewentualna ciążowa wpadka mogłaby być idealnym pretekstem do wymuszenia na rodzinie zgody na wyprowadzkę, ponieważ wychowywanie niemowlęcia na odległość wydaje się całkowicie nierealne.

Otwartym pozostaje pytanie, czy te doniesienia okażą się prawdziwe, czy też zapowiedzi odtwórcy roli były tylko zmyślną prowokacją w mediach społecznościowych. Zmartwiona postawą swojej babci nastolatka zacznie bowiem poważnie zastanawiać się nad sensem niedawno zawartego małżeństwa. Czy ostatecznie dopadnie ją głęboki kryzys w relacji z Romeem? Odpowiedzi na wszystkie te pytania przyniosą premierowe emisje po zakończeniu lata.

20