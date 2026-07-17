M jak miłość. Marysia zacznie od nowa. Tak zmieni się życie Rogowskiej

Romans z Joanną rozbije małżeństwo z "M jak miłość"

Pod koniec ostatniego sezonu widzowie dowiedzieli się, że małżeństwo Rogowskich stoi nad przepaścią. Artur nie oparł się uczuciu do Joanny (Dominika Sakowicz). Ich potajemna relacja ostatecznie doprowadziła do zbliżenia.

To jednak nie koniec kłopotów, bo niewierność Artura to nie jednorazowy wybryk. Płomienny romans wciąż będzie trwał. Z informacji z planu wynika, że lekarz ostatecznie odetnie się od Marysi, co wymusi na niej budowanie życia całkowicie od zera.

Bolesna prawda o zdradzie nie zostanie zamieciona pod dywan

Kolejne jesienne odcinki będą pełne napięcia dla bohaterów. Niewierny mąż wcale nie opuści życia rodzinnego i co jakiś czas pojawi się w grabińskim domu. Zdjęcia z planu sugerują, że Marysia i Artur odbędą kilka emocjonalnych rozmów.

Na fotografiach z nagrań można dostrzec Artura trzymającego teczkę. Niewykluczone, że pomimo kryzysu mężczyzna nadal będzie korzystał z domu jako bazy do wyjazdów do pracy. Z drugiej strony nie podjął jeszcze decyzji o przeprowadzce do posiadłości Joanny. Taki gest mógłby przypieczętować ich związek i ostatecznie zamknąć rozdział z Marysią.

Pewne jest, że zraniona żona nie zamierza tolerować obecności Artura. Każde spotkanie wywoła u niej silne emocje i sprawi, że zapragnie wyjechać z Grabiny na jakiś czas.

Wsparcie od rodziny będzie nieocenione

Mimo ogromnego cierpienia, zdradzona kobieta będzie mogła liczyć na ogromne wsparcie bliskich. W nowym sezonie zobaczymy pełną jedność Mostowiaków. Z pomocą przyjdą jej najbliżsi – m.in. Paweł, Piotrek, Basia i Barbara. Szczególnym oparciem będzie jednak Agnes – choć to córka Artura, stanie po stronie macochy. Fotografie z planu potwierdzają spotkania całej kobiecej części rodziny w Grabinie. Nieobecność niewiernego męża jest znamienna – to jasny znak, że dla Mostowiaków nie ma już w ich kręgu miejsca dla zdrajcy, a wszyscy skupiają się na wsparciu zranionej Marysi.

Ostry konflikt z Pawłem o zdradzoną matkę

Istotną postacią w nowych epizodach okaże się Paweł. Nie wybaczy ojczymowi tego, w jaki sposób potraktował jego ukochaną matkę. Zwiastun powakacyjnego sezonu zdradza poważne starcie między oboma mężczyznami. Syn Marysi uzna, że wieloletni mąż nie miał prawa w ten sposób niszczyć życia kobiety, która zawsze go wspierała.

Tajemniczy nieznajomy na drodze Marysi

Prawdziwą sensacją powakacyjnych odcinków będzie jednak zupełnie nowy bohater. Do ekipy "M jak miłość" dołączył Marcin Kwaśny. Pierwsze ujęcia z aktorem wywołały spore poruszenie. Na zdjęciach widać go obok Małgorzaty Pieńkowskiej w intymnych i serdecznych pozach, co sugeruje narodziny nowej relacji.

Chociaż nie wiadomo jeszcze, czy z tej przyjaźni zrodzi się prawdziwe uczucie, obecność nowego mężczyzny z pewnością odmieni życie samotnej lekarki po stracie męża.

Nowy rozdział pełen wyzwań i niespodzianek po wakacjach

Powrót serialu po wakacyjnej przerwie to dla Rogowskiej początek zupełnie nowej drogi. Będzie musiała uporać się z dramatem zakończonego małżeństwa, ułożyć na nowo relacje w rodzinie i otworzyć się na ewentualne nowe uczucia.

To właśnie miłość najbliższych pozwoli jej przejść przez najczarniejsze chwile. Z kolei tajemniczy mężczyzna przywróci jej uśmiech i chęć do życia. Wiele wskazuje na to, że postać grana przez Małgorzatę Pieńkowską znajdzie w nowym sezonie powód, by z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach