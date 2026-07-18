MŚ 2026 w cieniu elitarnego rekordu. Czy Fabian Ruiz zdobędzie historyczny dublet?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-18 9:44

Fabian Ruiz w MŚ 2026 ma szansę przejść do historii futbolu. Hiszpański pomocnik grający w Paris Saint-Germain może zostać dziesiątym piłkarzem w dziejach, który w jednym roku wygrał Ligę Mistrzów i mistrzostwo świata.

Noga piłkarza kopiącego piłkę na boisku. O szansie Fabiana Ruiza na historyczny rekord przeczytasz w Eskalo.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w korku kopiąca piłkę na boisku. Spod piłki wylatuje darń i ziemia.

Elitarne grono piłkarzy

Hiszpan Fabian Ruiz może w niedzielę dołączyć do bardzo ekskluzywnego klubu. Pomocnik grający w barwach Paris Saint-Germain stanie przed szansą zostania 10. zawodnikiem, który w tym samym roku kalendarzowym wygrał rozgrywki Ligi Mistrzów oraz zdobył mistrzostwo świata. Jego reprezentacja zmierzy się w niedzielnym finale MŚ z broniącą tytułu Argentyną.

W przeszłości takiego wyczynu dokonali jedynie nieliczni. Jako pierwsi cieszyli się z podwójnej korony zawodnicy Bayernu Monachium i reprezentacji RFN. W 1974 roku byli to: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Mueller oraz Uli Hoeness.

Kto skopiował sukces Niemców?

Kolejni zawodnicy, którym udała się ta trudna sztuka, na co dzień występowali w barwach Realu Madryt. W 1998 roku prestiżowy dublet wywalczył reprezentant Francji Christian Karembeu. Z kolei cztery lata później podobnego czynu dokonał Brazylijczyk Roberto Carlos.

Ostatnim graczem, który sięgnął po Puchar Europy i trofeum za mistrzostwo świata w jednym roku, był Raphael Varane. Znakomity obrońca triumfował w obu najważniejszych turniejach w 2018 roku, również jako piłkarz „Królewskich”.